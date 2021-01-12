12 січня церква вшановує пам'ять мучениці Онисьї Солунської. Онисья жила в Греції і роздавала майно жебракам, дотримувалася постів і молитви. Римський воїн пронизав дівчину мечем за те, що вона відмовилася піти з ним на язичницьке свято. Почитати пам'ять Онисьї Солунської стали з X століття.
Прикмети на 12 січня
У народному календарі цей день названий Онисія-шлуночниця. У цей день до Васильєва вечора (14 січня) різали гусей і свиней. По нутрощах тварин ворожили на погоду. Якщо печінка товста і запливла жиром - морози почнуться з середини зими. Широка печінка без жиру - до м'якої і теплої зими і морозної весни.
Святій мучениці молилися ті, хто мав проблеми зі шлунком - вважалося, що вона обов'язково допоможе. У давні часи на Онисію ходили в гості до старших родичів, влаштовували застілля. На столі обов'язково була свинина.
В Онисію не можна приймати подарунки від незнайомців і малознайомих людей - це може закликати біду. Також не можна підіймати речі з землі. Не можна сьогодні шити і прясти - це принесе нещастя. Їжу сьогодні не рекомендується солити, інакше будуть проблеми зі здоров'ям.
Якщо хтось із рідних захворів - треба вийти до перехрестя і голосно сказати ім'я хворої людини. Вважається, що це допоможе йому одужати.
Погодні прикмети 12 січня
- Пішов сніг сьогодні - літо буде дощовим і похмурим.
- Якщо вітер змінює напрямок протягом дня - чекайте погіршення природи.
- Віє західний вітер - в річках буде багато риби.
- Південний вітер - до теплого літа і врожайного року.
- Якщо день сонячний - скоро буде потепління.
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