12 січня в народі відомий як Онися, Онисія-шлуночниця, Онисья-порізуха, Онисьї зимові, порізуха.

12 січня церква вшановує пам'ять мучениці Онисьї Солунської. Онисья жила в Греції і роздавала майно жебракам, дотримувалася постів і молитви. Римський воїн пронизав дівчину мечем за те, що вона відмовилася піти з ним на язичницьке свято. Почитати пам'ять Онисьї Солунської стали з X століття.

Прикмети на 12 січня

У народному календарі цей день названий Онисія-шлуночниця. У цей день до Васильєва вечора (14 січня) різали гусей і свиней. По нутрощах тварин ворожили на погоду. Якщо печінка товста і запливла жиром - морози почнуться з середини зими. Широка печінка без жиру - до м'якої і теплої зими і морозної весни.

Святій мучениці молилися ті, хто мав проблеми зі шлунком - вважалося, що вона обов'язково допоможе. У давні часи на Онисію ходили в гості до старших родичів, влаштовували застілля. На столі обов'язково була свинина.

В Онисію не можна приймати подарунки від незнайомців і малознайомих людей - це може закликати біду. Також не можна підіймати речі з землі. Не можна сьогодні шити і прясти - це принесе нещастя. Їжу сьогодні не рекомендується солити, інакше будуть проблеми зі здоров'ям.

Якщо хтось із рідних захворів - треба вийти до перехрестя і голосно сказати ім'я хворої людини. Вважається, що це допоможе йому одужати.

Погодні прикмети 12 січня

Пішов сніг сьогодні - літо буде дощовим і похмурим.

Якщо вітер змінює напрямок протягом дня - чекайте погіршення природи.

Віє західний вітер - в річках буде багато риби.

Південний вітер - до теплого літа і врожайного року.

Якщо день сонячний - скоро буде потепління.

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Автор: Катерина Пулатова