Яке сьогодні свято народні прикмети / фото ua.depositphotos.com

Православна церква 14 березня шанує преподобномученицю Євдокію Іліопольську. Вона народилася на території сучасного Лівану. В молоді роки вела гріховне життя, займаючись проституцією. Пізніше вдало вийшла заміж і стала заможною. У зрілому віці вона надихнулася Священним Писанням і пройшла обряд хрещення. Вона роздала свої багатства бідним і стала черницею. У монастирі вона дотримувалася суворого посту, лікувала хворих молитвами і допомагала стражденним. Євдокію звинуватили в чаклунстві і стратили.

За старим стилем день пам'яті Євдокії випадав на 1 березня, коли в Стародавній Русі відзначали Новий Рік. Цей день вважався важливим періодом переходу від зими до весни, пробудження природи. В цей час дмуть березневі вітри. Люди вірили, що чим голосніше свистить вітер, тим швидше настане весна, тому виходили на пагорб з глиняними свистульками. 

Селяни готувалися до майбутніх польових робіт: лагодили вози, сіяли насіння на розсаду. Сіяти потрібно було до сходу сонця і при цьому покривати голову хусткою, щоб капуста була великою і твердою. З дахів змітали сніг, збивали бурульки. Увечері під поріг клали сиру ганчірку. Якщо до ранку вона замерзне, то весна буде холодною.

Народні прикмети 14 березня / фото ua.depositphotos.com

Сніг, що випав 14 березня, за повір'ям має цілющі властивості. Жінки вмивалися ним і прали тканину в березневій воді. Дівчата з цього дня приступали до ткацтва і вишивки. Перший день весни вважався великим святом. Молодь виходила на гірки "кликати весну", співала веснянки. 

Також 14 березня було заведено давати милостиню. Прийнято було подавати не тільки за себе, але і за покійних рідних. Через добрий вчинок покійним прощаються гріхи. Подавати милостиню потрібно було так, щоб ніхто цього не бачив, і не хвалитися своїм вчинком.

Погодні прикмети 14 березня

  • З дахів капає вода - до погожого літа.
  • Сніг в цей день віщує хороший урожай грибів.
  • Якщо граки вже прилетіли з півдня, то сніг зійде рано, а влітку часто йтимуть дощі.
  • Заметіль сьогодні обіцяє затяжні морози і поганий урожай.

  • Південний вітер - до дощового літа, північний - до холодного.

  • Багато калюж біля порога - буде багато меду у бджіл.

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Автор: Катерина Пулатова