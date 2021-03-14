Сьогоднішня дата в народі отримала назви Євдокія свистунья, Євдокія плющиха, Авдотья Веснівка, Авдотья – підмочі поріг.

Православна церква 14 березня шанує преподобномученицю Євдокію Іліопольську. Вона народилася на території сучасного Лівану. В молоді роки вела гріховне життя, займаючись проституцією. Пізніше вдало вийшла заміж і стала заможною. У зрілому віці вона надихнулася Священним Писанням і пройшла обряд хрещення. Вона роздала свої багатства бідним і стала черницею. У монастирі вона дотримувалася суворого посту, лікувала хворих молитвами і допомагала стражденним. Євдокію звинуватили в чаклунстві і стратили.

За старим стилем день пам'яті Євдокії випадав на 1 березня, коли в Стародавній Русі відзначали Новий Рік. Цей день вважався важливим періодом переходу від зими до весни, пробудження природи. В цей час дмуть березневі вітри. Люди вірили, що чим голосніше свистить вітер, тим швидше настане весна, тому виходили на пагорб з глиняними свистульками.

Селяни готувалися до майбутніх польових робіт: лагодили вози, сіяли насіння на розсаду. Сіяти потрібно було до сходу сонця і при цьому покривати голову хусткою, щоб капуста була великою і твердою. З дахів змітали сніг, збивали бурульки. Увечері під поріг клали сиру ганчірку. Якщо до ранку вона замерзне, то весна буде холодною.

Сніг, що випав 14 березня, за повір'ям має цілющі властивості. Жінки вмивалися ним і прали тканину в березневій воді. Дівчата з цього дня приступали до ткацтва і вишивки. Перший день весни вважався великим святом. Молодь виходила на гірки "кликати весну", співала веснянки.

Також 14 березня було заведено давати милостиню. Прийнято було подавати не тільки за себе, але і за покійних рідних. Через добрий вчинок покійним прощаються гріхи. Подавати милостиню потрібно було так, щоб ніхто цього не бачив, і не хвалитися своїм вчинком.

Погодні прикмети 14 березня

З дахів капає вода - до погожого літа.

Сніг в цей день віщує хороший урожай грибів.

Якщо граки вже прилетіли з півдня, то сніг зійде рано, а влітку часто йтимуть дощі.

Заметіль сьогодні обіцяє затяжні морози і поганий урожай.

Південний вітер - до дощового літа, північний - до холодного.

Багато калюж біля порога - буде багато меду у бджіл.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова