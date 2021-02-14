У народі цей день називають Трифонов день, Трифон-перезимник, Трифон-мишегон.

Православна церква 14 лютого вшановує пам'ять мученика Трифона (232-250), який постраждав за свою віру. Святий з дитинства володів даром цілительства і чудотворення. Він виганяв комах з селища і рятував жителів від голоду, лікував від хвороб і бісів. У 250 році в молодий Трифон був страчений за християнську віру під час гонінь на християн.

Трифонів день (14 лютого) збігається з католицьким днем святого Валентина. У цей день дівчата молилися Трифону про хороших наречених і вдале заміжжя. Проводили ворожіння на майбутнього чоловіка по птахах. Дівчина виходила у двір і виглядала птахів. Якщо першими побачила синичок, то суджений буде молодим, добрим і веселим, ворон - чоловік буде старше її і суворим, а сорок - чоловік буде балакучим і легковажним.

Заміжні дівчата проводили ритуал, щоб завагітніти. Для цього шукали водойму, яка не покрилася льодом, кидали в неї букет і молилися про дитину. Закохані клялися один одному у вірності. Шлюб, укладений 14 лютого, вважався дуже щасливим.

У народній традиції Святий Трифон вважався покровителем птахів і захисником від гризунів-шкідників. Сьогодні годували домашніх птахів і виготовляли годівниці для диких. Селяни в цей день заговорювали мишей, щоб вони не гризли мішки.

Погодні прикмети 14 лютого

Якщо день морозний, то зима буде холодною і пізньою.

Побачити падаючу зірку сьогодні - до теплої весни.

Якщо до вечора на небі з'являться білі хмари, то погода буде хороша.

Виросли довгі бурульки - до хорошого врожаю льону.

Якщо день теплий, то наступні 30 днів теж будуть теплими.

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Автор: Катерина Пулатова