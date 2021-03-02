Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика Федора Тихона. Він боровся з язичництвом, за що був кинутий в темницю і підданий тортурам. Там йому явився Святий Дух і втішив Федора. Коли його засудили до спалення, він сам зійшов на багаття.
Федору молилися про пошук загублених і вкрадених речей, про зниклих безвісти людей. Вважалося, що хазяйське добро в цей день захищає домовий дух - Воструха, який підіймає шум, коли бачить злодіїв. Цього духа шанували і залишали йому частування - сухарі, молоко, кашу.
Якщо в будинку не було Вострухи, дім захищали за допомогою підвішеної гнітом вниз свічки. За повір'ям, від грабіжників може захистити живе чорний собака, кішка або півень. Якщо у господарів є підозрювані в крадіжці, над головою підвішували решето і по черзі називали імена. При якому імені над головою закрутиться решето - той і є грабіжником.
Щоб захистити від грабіжників льох, готували спеціальний віник. По одному листочку всього, що зберігається в погребі, пов'язували в волоть і зберігали над входом. Вважається, що побачені в ніч на 2 березня сни не збуваються. Якщо незаміжня дівчина сьогодні першою на вулиці зустріне жінку, то не вийде заміж в цьому році.
Погодні прикмети 2 березня
- За сьогоднішньої погоди пророкують яким буде літо. Якщо сьогодні стоїть туман - влітку буде дощовим, морозний день - холодним, а якщо 2 березня сонячно - влітку буде жарко.
- Багато бурульок - до врожаю овочів.
- Птахи повертаються з півдня - весна буде ранньою.
- Перисті хмари на небі - до дощової погоди.
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