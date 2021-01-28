28 січня Православна Церква вшановує пам'ять Павла Фівейського - християнського відлюдника і ченця з Єгипту. Залишившись сиротою, він страждав від корисливого родича, який хотів отримати батьківську спадщину. Павло пішов у пустелю і оселився біля підніжжя гори в печері, де прожив у відлюдництві до самої смерті.
В кінці січня дні ставали все довшими, а темніло пізніше. У народі говорили: "Павло день додав". 28 січня вважали переломом зими. Він вважався нещасливою датою, днем відунів і чаклунів, які насилали пристріт.
Вважалося, що сьогодні набирають сил відуни і волхви - ворожки і пророки, які володіли таємничими знаннями. Вони шукали собі учнів серед людей. Церква вважала, що звертатися до відунів - великий гріх. Якщо сьогодні народжувалася дитина - їй в колиску клали пучок льону, щоб уберегти від зла.
Народні прикмети 28 січня
- Вітряна погода сьогодні обіцяє дощовий рік.
- Якщо на вікнах видно візерунки у формі колосків - буде хороший урожай пшениці.
- Багато зірок вночі - до врожаю льону.
- Хмари насуваються з півночі - до похолодання.
- Снігурі защебетали - до зміни погоди.
- Горобці розсілися по гілках і не співають - до сніжної погоди.
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