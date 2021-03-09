У народі цей день називають Набуття, Іванов день, набуття глави Іоанна Предтечі.

Православна церква 9 березня шанує набуття глави Іоанна Предтечі. Коли праведник був страчений, його голову не дозволили передати землі разом з тілом. Цю святиню знайшли і викопали, вона переходила з рук в руки, поки не упокоїлася разом з тілом.

Наші предки пов'язували слово набуття з поведінкою птахів: частина з них приступає до зведення гнізд (набуває гніздо), інші зносять перші яйця (набувають яйце), треті починають висиджувати пташенят (набувають потомство). Люди вважали, що птахи повертаються з теплих країв за покликом духа Іоана Предтечі.

З цього дня для птахів робили березові шпаківні. Якщо птахи заселяли будиночки - це було хорошою прикметою. Однак не всім птахам раділи. Ворон в цей день не жалували, а їх появу біля будинку пов'язували з хворобою домочадців.

Вважалося, що в цей день дуже успішна рибалка, тому рибалки відправлялися на річки. Цей день вважали сприятливим для лікування алкоголізму.

Погодні прикмети 9 березня

Птахи прилетіли з теплих країв - буде хороший урожай хліба.

Качки і гуси ховають голови під крило - до похолодання.

Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні будинків, літо буде холодним, а якщо на тіньовій - жарким.

Теплий вітер обіцяє тепле і дощове літо.

Якщо сьогодні випав сніг, то на Великдень буде холодно.

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Автор: Катерина Пулатова