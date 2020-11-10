Астрологи назвали найрозумніші знаки Зодіаку. За рівнем інтелекту з ними ніхто не зрівняється.
Про це пише "Клубер".
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Допитливість з дитинства змушує Близнюків цікавитися самими різними речами, хоча перевагу вони віддають мистецтву. Вони володіють високим інтелектом, завдяки якому всі навколишні знають їх як людей розумних і проникливих.
Скорпіон
Представники цього знака наділені унікальною інтуїцією і здібностями ясновидіння. Практично немає таких речей, яких вони не змогли б зрозуміти завдяки своєму шостому почуттю.
Скорпіони з тих, хто глибоко копає, хто хоче у всьому розібратися і дійти до самої суті.
Стрілець
Стрільці дуже цікаві і завжди хочуть дізнатися якомога більше. При цьому вони відрізняються відмінною інтуїцією і вміють правильно оцінювати практично всі ситуації, в яких виявляються.
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