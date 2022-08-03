З холодами у цих людей почнеться амурний період.

Астрологи розповіли, у яких знаків Зодіаку незабаром почнеться бурхливе життя. Відомо, що Терези, Скорпіони, Леви і Риби не будуть страждати від нестачі уваги. Вони восени знайдуть собі другу половинку.

Терези

Переломний період настане вже на початку вересня. Можливо, Терези припинять стосунки, які приносили їм тільки проблеми і розчарування. Однак нудьгувати на самоті вони будуть не дуже довго - вже восени в їхньому серці з'явиться новий мешканець.

Скорпіон

Скорпіони познайомляться з кимось на вечірці або святі. Представник протилежної статі зачепить їх з першого погляду, і, як кажуть, відразу у вир з головою.

Лев

Левам слід перестати бачити в кожному зустрічному предмет обожнювання. Зірки радять розслабитися і плисти за течією, а доля сама подарує вам потрібну людину. Тим більше, цей час не за горами.

Риби

Уродженці цього знака Зодіаку несподівано по-новому поглянуть на людей, які їх оточують. Можливо, зав'яжеться роман з другом або добре знайомою людиною.

Нагадаємо, астропсихолог назвала топ найбільш забобонних знаків Зодіаку.

Вас також можуть зацікавити новини: