Астрологи розповіли, у яких знаків Зодіаку незабаром почнеться бурхливе життя. Відомо, що Терези, Скорпіони, Леви і Риби не будуть страждати від нестачі уваги. Вони восени знайдуть собі другу половинку.
Терези
Переломний період настане вже на початку вересня. Можливо, Терези припинять стосунки, які приносили їм тільки проблеми і розчарування. Однак нудьгувати на самоті вони будуть не дуже довго - вже восени в їхньому серці з'явиться новий мешканець.
Скорпіон
Скорпіони познайомляться з кимось на вечірці або святі. Представник протилежної статі зачепить їх з першого погляду, і, як кажуть, відразу у вир з головою.
Лев
Левам слід перестати бачити в кожному зустрічному предмет обожнювання. Зірки радять розслабитися і плисти за течією, а доля сама подарує вам потрібну людину. Тим більше, цей час не за горами.
Риби
Уродженці цього знака Зодіаку несподівано по-новому поглянуть на людей, які їх оточують. Можливо, зав'яжеться роман з другом або добре знайомою людиною.
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