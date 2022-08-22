Ці люди іноді перегинають зі своєю гіперопікою і буквально не дають дітям вільно дихати. Навіть якщо ті вже дорослі.

Астрологи розповіли, які батьки вважаються найгіршими за знаком Зодіаку і в чому проявляються їхні погані риси.

Рак

Раки звикли все контролювати. Вони не прагнуть до статусу багатодітної матері або батька - цілком спокійно заводять одну дитину і оточують її турботою і увагою. Ось тільки дитина потім від цього може страждати. Раки абсолютно не розуміють, що є якісь межі і особисті кордони, які не можна порушувати. Саме тому вони можуть втручатися в особисте життя своїх спадкоємців, що тягне за собою сварки.

Мамам і батькам-Ракам потрібно зрозуміти, що чим старшою стає дитина, тим більше свободи їй потрібно давати. Вона обов'язково оцінить це.

Терези

Другий знак Зодіаку, який володіє гіршими батьківськими якостями - це жовтневі Терези. Вони - повна протилежність раку. Тільки на публіку Терези можуть зображати роль ідеального батька чи матері. У реальності ж вони досить часто ставляться до своїх дітей байдуже, а деякі - грубо.

Терезам важливо навчитися слухати і чути своїх дітей, приймати їх такими, якими вони є. І ні в якому разі не піднімати на тих руку.

Нагадаємо, астрологи розповіли, на які знаки зодіаку чекають конфлікти і травми через Меркурій у Терезах 26 серпня.

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