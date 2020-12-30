Останній повний місяць 2020 буде в середу, 30 грудня / фото ua.depositphotos.com

Остання повня 2020 буде в середу, 30 грудня, рано вранці – о 5:27 за київським часом, проте його вплив пошириться і на наступний день.

Астролог Юлія Погорельченко розповіла Главреду, чого побоюватися, чим зайнятися і від яких справ краще відмовитися.

За словами астролога, 30-31 грудня буде підвищений емоційний фон.

Читайте такожГлоба назвавши три знаки Зодіаку, яких Цього тижня накриє хвилею удачіПовний місяць 30 грудня 2020 року - головні загрози:

  • Шахрайство;
  • Обман;
  • Ілюзія;
  • Нерозуміння.

Повний місяць 30 грудня 2020 року-чим порадила зайнятися експерт:

  • Приводити до ладу будинок і себе;
  • Відвідувати рідних;
  • Спілкуватися і ділитися з рідними енергією сім'ї та єдності.

Повний місяць 30 грудня 2020 року-чим не варто займатися:

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Автор: УНІАН