За словами експерта, 30-31 грудня буде підвищений емоційний фон.

Остання повня 2020 буде в середу, 30 грудня, рано вранці – о 5:27 за київським часом, проте його вплив пошириться і на наступний день.

Астролог Юлія Погорельченко розповіла Главреду, чого побоюватися, чим зайнятися і від яких справ краще відмовитися.

За словами астролога, 30-31 грудня буде підвищений емоційний фон.

Читайте також Глоба назвавши три знаки Зодіаку, яких Цього тижня накриє хвилею удачі Повний місяць 30 грудня 2020 року - головні загрози:

Шахрайство;

Обман;

Ілюзія;

Нерозуміння.

Повний місяць 30 грудня 2020 року-чим порадила зайнятися експерт:

Приводити до ладу будинок і себе;

Відвідувати рідних;

Спілкуватися і ділитися з рідними енергією сім'ї та єдності.

Повний місяць 30 грудня 2020 року-чим не варто займатися:

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Автор: УНІАН