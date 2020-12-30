Останній повний місяць 2020 буде в середу, 30 грудня / фото ua.depositphotos.com
Остання повня 2020 буде в середу, 30 грудня, рано вранці – о 5:27 за київським часом, проте його вплив пошириться і на наступний день.
Астролог Юлія Погорельченко розповіла Главреду, чого побоюватися, чим зайнятися і від яких справ краще відмовитися.
За словами астролога, 30-31 грудня буде підвищений емоційний фон.
Читайте такожГлоба назвавши три знаки Зодіаку, яких Цього тижня накриє хвилею удачіПовний місяць 30 грудня 2020 року - головні загрози:
- Шахрайство;
- Обман;
- Ілюзія;
- Нерозуміння.
Повний місяць 30 грудня 2020 року-чим порадила зайнятися експерт:
- Приводити до ладу будинок і себе;
- Відвідувати рідних;
- Спілкуватися і ділитися з рідними енергією сім'ї та єдності.
Повний місяць 30 грудня 2020 року-чим не варто займатися:
- Купувати подарунки;
- Займатися фінансовим плануванням;
- Йти на перше побачення-забезпечено розчарування;
- Давати в борг.
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