У момент повні Місяць досягає піку свого зростання, а його вплив на все живе посилюється й досягає максимального рівня.

За декілька днів, а саме – 28 січня, над Землею зійде повний Місяць. Це буде перша повня 2021 року й проходитиме вона під покровительством знаку Зодіаку Лев.

Читайте такожМісячний календар на лютий 2021: вдалі та невдалі дні наступного місяцяПовня, або повний Місяць – фаза Місяця, коли Земля розташовується між Сонцем та Місяцем, тому з неї видно лише освітлений бік природного супутника. Нічне світило у цей час, зокрема, має вигляд правильного яскравого диска.

У момент повні Місяць досягає піку свого зростання, при цьому його вплив на все живе посилюється й досягає максимального рівня. В цей час рослини ростуть особливо швидко, посилюються всі відновлювальні процеси, активізується обмін речовин. А на людину повний Місяць впливає ще сильніше.

Повний місяць у січні 2021: коли, дата

Повний місяць настав 28.01.2021 о 21:17. Це 16-й місячний день у місячному календарі. Місяць перебуватиме у знаку Зодіаку Лев. Відсоток освітленості Місяця становитиме 100%. Схід Місяця о 16:05, а захід о 07:50.

Особливості повні у січні

Повний Місяць, як відомо, безпосередньо впливає на людей і на всі живі організми в цілому. Люди стають надмірно метушливими і вкрай збудливими. У суспільстві зростає непорозуміння, значно частішають конфлікти та сварки.

Перебування Місяця в знаку Лев сприятливе для реалізації честолюбних задумів, але водночас створює хибне враження, що ваших сил вистачить на все. У цей період люди стають нестійкими до лестощів і неуважними, зокрема, під час підписання документів.

Це час любові себе й оточуючих, час позитивної творчої енергії.

Що можна робити у повню в січні

Період цієї повні чудовий час для активних дій та перемог. Удача й успіх будуть супроводжувати в особистому, громадському, творчому та діловому житті. Тому варто рухатися, подорожувати, спілкуватися, вкладати гроші та зміцнювати своє здоров'я.

У період повні потрібно налаштуватися на позитивні емоції. За умови перебування у стані гармонії і рівноваги, навіть якщо вас хтось образив або скривдив, день мине доволі добре.

Цього дня варто дослухатися до того, що говорять інші, й використовувати ці знання конструктивно.

Що не можна робити у повню в січні

У повний Місяць важливо не порушувати гармонію внутрішнього стану та, щоб не сталося, намагатися не проявляти невдоволення.

Місяць у Леві посилює схильність до авантюр і підвищує необдуману ризикованість. Тому варто відкласти всі серйозні фінансові справи, пов'язані з великими коштами. Щоб уникнути втрат, не бажано оформляти угоди з нерухомістю, акціями та підписувати серйозні договори.

Повня у січні: що чекає на знаки Зодіаку 28 січня

Овен: гороскоп на 28 січня 2021 року

Цього дня варто уникати колективної роботи, в жодному разі не приймати ніяких важливих рішень, адже ваше фінансове становище нині перебуває у доволі нестійкому стані.

Телець: гороскоп на 28 січня 2021 року

Зірки передбачають успіх у професійній діяльності за умови, що у вашій родині панує атмосфера тепла й затишку. Можливі деякі непорозуміння на службі, тому варто бути пильними і не приймати ніяких необдуманих рішень. Астрологи радять відмовитися від ділових пропозицій.

Читайте такожСексуальний гороскоп на лютий 2021: кого чекають найбільш палкі ночіБлизнюки: гороскоп на 28 січня 2021 року

Напружений день у любовному плані. Можливий великий скандал або навіть розрив стосунків. Зірки застерігають чоловіків-Близнюків від тривалих прогулянок і усамітнення. Не виключені травми або серцевий напад. А жінки-Близнюкам не варто починати ніяких грандіозних проектів.

Рак: гороскоп на 28 січня 2021 року

День досить пасивний. Можна подумати про початок якогось грандіозного проекту, однак поки не починати його. Небажано приймати поспішні рішення, краще трохи перечекати. Спілкування з протилежною статтю позбавить вас від психологічного напруження.

Лев: гороскоп на 28 січня 2021 року

Ймовірний спад у сфері професійної діяльності. День несприятливий для укладення різного роду угод, переговорів або шлюбу. Зірки радять уникати колективної роботи, адже вірогідні неприємності через плітки таємних недоброзичливців.

Діва: гороскоп на 28 січня 2021 року

Сексуальна активність помітно знизиться. Ймовірна велика сварка або розрив стосунків. До вечора стосунки з оточуючими будуть приходити в норму. Не будьте педантичними і дріб'язковими – це може добряче роздратувати.

Терези: гороскоп на 28 січня 2021 року

Успіх цього дня буде залежати від вашої гнучкості і вміння пристосовуватися до нових умов. У другій половині дня можливі несподівані перешкоди й перепони, які будуть сприяти невдалому результату розпочатої справи. Можливий сумбур у почуттях і бажання позбутися відповідальності.

Скорпіон: гороскоп на 28 січня 2021 року

Непростий день. Розчарування може призвести до того, що ви поступово втратите почуття впевненості у собі. Не рекомендується займатися самоїдством і звинувачувати себе у всьому. Вам треба відпочити.

Читайте такожАстролог склала гороскоп на тиждень 25-31 січняСтрілець: гороскоп на 28 січня 2021 року

Можливі непорозуміння і розбіжності з оточуючими людьми. Ваше прагнення до змін і негативне ставлення до будь-яких форм примусу можуть створити проблеми у взаєминах з керівництвом. Завдяки розуму і винахідливості ви зможете знайти вихід із будь-якої критичної ситуації.

Козоріг: гороскоп на 28 січня 2021 року

Сварки і взаємні образи можуть розвести вас із партнером по різні боки барикади. До вечора стосунки з оточуючими почнуть покращуватися. Тому, хто поруч з вами, так не вистачає відкритого прояву вашої турботи й ніжності.

Водолій: гороскоп на 28 січня 2021 року

Вам слід бути обачнішими у професійній сфері діяльності. Займайтеся старими справами, не намагайтеся будувати нових планів. Вірогідні помилки і прорахунки через підступи недоброзичливців або неправильно витлумаченої інформації.

Риби: гороскоп на 28 січня 2021 року

Непростий день – з можливими обманами, ілюзіями, спокусами. Будьте пильні, остерігайтеся пліток і наклепів. Зірки закликають не приймати важливих рішень, не брати участі в суперечках. Якщо вже так сталося, що вас втягнули у з'ясування стосунків, не принижуйтеся до крику.

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Автор: УНІАН