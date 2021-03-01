Щоб вдало провести цей місяць, дотримуйтесь порад карт.

Карти Таро здавна передбачали долю людини і говорили про небезпеки, які нас підстерігають. У колоді Таро кожна карта має своє значення і тлумачення. Астрологи підготували таропрогноз для кожного знака Зодіаку на березень і розповіли, що вам приготував перший весняний місяць.

Овен

Карта місяця: Суд

Березень буде для вас напруженим і хаотичним місяцем. Вас чекає безліч змін і ситуацій, де потрібна швидка реакція. Однак у здоров'ї вас чекає стабільність. Березень - сприятливий місяць для налагодження сімейних відносин. Не відкидайте поради і допомогу близьких людей, коли вони протягнуть вам руку. Овни зможуть проводити більше часу з рідними, залагодити всі конфлікти.

Телець

Карта місяця: Імператор

Вам потрібно взяти долю у свої руки, бути господарем свого життя. У цьому вам допоможе ваш досвід і життєва мудрість. Прислухайтеся до своєї інтуїції беріть на себе ініціативу. Не бійтеся важких ситуацій і конфліктів, адже з вашою рішучістю вам все по плечу.

Близнюки

Карта місяця: Колесо фортуни

У березні Близнюки будуть відчувати непосидючість, часті припливи енергії. Вам захочеться щось змінити у своєму житті, випробувати щось нове. Вас чекає цікавий місяць, але потрібно правильно розраховувати кошти і сили. Не потрібно перестаратися і бути занадто вимогливими до себе. Зосередьтеся на одній меті і не відволікайтеся на інші фактори.

Рак

Карта місяця: Повішений

У березні Раків очікують серйозні зміни, але не всі з них будуть приємними. Ця карта закликає вас до глибокого очищення та переосмислення. Вам доведеться пройти через важкий процес позбавлення від речей з минулого, які вас обтяжують. Це може бути як матеріальна річ, так і життєвий принцип або старе знайомство.

Лев

Карта місяця: Смерть

Читайте такожСексуальний гороскоп на березень 2021: хто опинитися на піку кайфуНе лякайтеся назви цієї карти. У колоді Таро Смерть означає кардинальні зміни, позбавлення від непотрібного, переродження. Вам належить переосмислити своє життя і покінчити з речами і людьми, які тягнуть вас на дно. Невідомо, чи будуть це зміни на краще, але ваше життя точно не буде колишнім. Це хороший місяць для нових починань і ремонту.

Діва

Карта місяця: сімка пентаклей

Ваша карта обіцяє Дівам, що ви досягнете того, чого задумали. Однак це процес нешвидкий і вам може знадобитися набагато більше часу. Якщо ви ще не бачите результатів своїх зусиль - не турбуйтеся. Ви неодмінно досягнете успіху, якщо будете терплячі.

Терези

Карта місяця: Перевернутий Шут

У березні ви зіткнетеся з нудьгою, весняною хандрою і сильною лінню. Вам потрібно переступити через себе і докласти більше зусиль, щоб досягти бажаного. Друзі та близькі не зможуть допомогти вам, тому варто покластися лише на себе. Будьте енергійніше і рішучіше, ніж зазвичай.

Скорпіон

Карта місяця: Верховна Жриця

Ваша карта закликає вас прислухатися до своєї інтуїції, розвивати внутрішнє чуття. Відповіді на хвилюючі вас питання вже знаходяться всередині вас, варто лише їх знайти. Також в березні важливо частіше відчувати позитивні емоції, особливо любов. Це почуття наповнить вас силою, з якою ви зможете звернути гори.

Стрілець

Карта місяця: Паж кубків

У березні вам захочеться закритися від усіх людей, втекти від суспільства і не довіряти нікому. Стрільцеві часто буде хотітися побути на самоті. Такий підхід до спілкування позбавить вас неприємностей, але також і позитивних емоцій. Якщо ви не готові втратити задоволення від життя - навчіться довіряти іншим.

Козеріг

Карта місяця: вісім мечів

У березні ви будете почувати себе загнаними в кут. Козерогам здасться, що неможливо знайти рішення виниклих труднощів. Ви часто будете відчувати страх, невпевненість, сумніви в собі та інших. Однак ці почуття будуть недовгими - скоро ви відчуєте полегшення.

Водолій

Карта місяця: двійка пентаклей

Карта цього місяця позначає баланс і гармонію. Вона закликає Водоліїв розібратися в собі і зрозуміти, чи ніщо вам не заважає досягти задуманого. Можливо, у ваших діях або життєвих переконаннях є протиріччя. Виберіть для себе одну стратегію і дотримуйтеся її. Також вам потрібно розібратися у своєму оточенні: хто вам дійсно друг, а хто лише прикидається.

Риби

Карта місяця: Диявол

У перший місяць весни Риби часто будуть відчувати нерішучість, відсутність ініціативи. Через острах зробити щось неправильно ви вирішите взагалі нічого не робити. Важливі справи і завдання ви будете відкладати до останнього, поки вони не накопичаться. Бездіяльність може сильно зіпсувати ваше життя.

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Автор: Катерина Пулатова