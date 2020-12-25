Нам всім доведеться багато працювати, однак, методи доведеться міняти. Прийшов час відмовитися від старого.

2021-рік білого бика, пов'язаний зі стихією металу. Бик в астрології Сходу вважається символом працьовитості, завзятості, терпіння, врівноваженості і витривалості.

Нам всім доведеться багато працювати, однак, методи доведеться міняти. Прийшов час відмовитися від старого і впроваджувати сучасні технології, переходити на новий формат навчання і діяльності, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Все це обумовлено з'єднанням гігантів Юпітера і Сатурна в першому градусі Водолія, що належить до стихії Повітря. Основний астрологічний фактор 2021 року – напружені аспекти Юпітера з Ураном і Сатурна з Ураном. А це викличе глобальну політичну нестабільність. Особливо складні періоди нас чекають в лютому, червні, і грудні 2021 року, коли Сатурн у Водолії і Уран, управитель Водолія, будуть в напружених аспектах. У ці періоди, спілкування літніх, навчених життям людей і молодого покоління, призводить до серйозних конфліктів. Сатурн-це консервативне, що йде. Уран-нове, революційне, реформаторське. Тому 2021 рік – це боротьба нового з безперспективним і вичерпав себе.

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З 20-х грудня 2020 Сатурн і Юпітер йдуть від впливу Плутона, тому всі неприємності, пов'язані з коронавірусом, поступово будуть слабшати. І в цілому, людство в 2021 році зможе впоратися з пандемією, багато в чому, завдяки колективному імунітету, вакцинації і новим схемам лікування, а також якогось пробудження. У 2020 році всі жили в страху, але тепер істина прояснюється. Коронавірус ослабне і стане стандартною сезонною вірусною інфекцією. Світ повернеться в колишній ритм життя, будуть вжиті заходи, які дозволять обмежити економічний збиток пандемії.

З 4 по 6 червня Марс в Раку стає в опозицію до Плутона в Козерозі - протистояння двох агресивних планет, вплив опозиції буде відчуватися 2-3 тижні. Може кардинально змінитися глобальний вектор міжнародних відносин. Тим більше, цей транзит збігається з коридором затемнень і напруженим аспектом Сатурна з Ураном. Мабуть, червень-найскладніший місяць 2021 року, благо, в цей період Юпітер ненадовго зайшов в знак Риб - з 14 травня по 28 липня, що сприяє оптимістичним настроям і щасливому завершенню подій червня.

У 2021 році активізуються енергії Водолія, який відповідає за все нове і сучасне, об'єднання, дружбу, свободу і незалежність. Пріоритети і цінності будуть докорінно змінюватися. Знання та інформація будуть цінуватися найбільше. Люди будуть прагнути вирішувати всі конфлікти мирним шляхом, домовлятися, Шукати взаємний інтерес. Водолій-знак революційних перетворень, що, в результаті призводить до технічного і соціального прогресу. Звичайно, все це буде відбуватися з перешкодами - весь 2021 рік зберігається напружений аспект квадратури між сильним Сатурном у Водолії, де він в статусі другого управління і Ураном, управителем Водолія, який рухається по знаку свого падіння - по Тельцю. Водолій-знак, що характеризує все людство, всіх жителів Землі і суспільства всіх країн світу. Телець-знак грошей і матеріального добробуту, а також всіх форм родючості. Цілком ймовірно, що 2021 рік буде неврожайним, про це якраз і говорить квадратура Сатурна і Урана. Але не панікуйте, все-таки Юпітер, весь рік 2021 згладжує стримуючі впливи Сатурна. Прагніть до нового у всіх сенсах, розвивайтеся, навчайтеся новим сучасним професіям, знаходите групи за інтересами, друзів і однодумців, переводите бізнес в інтернет.

У 2021 році буде 4 затемнення, а в 2020-му їх було шість. Перший коридор затемнень з 26 травня по 10 червня, другий коридор затемнень – з 19 листопада по 4 грудня. Під час затемнень, а також за день до і після коридору затемнень, потрібно поводитися максимально обережно, уникати екстриму, намагатися не починати важливих справ, а найкраще, присвятити час відпочинку, повсякденних справ або зайнятися самопізнанням.

До 19 липня Чорний місяць, кармічна негативна точка, рухається по знаку Тельця. У багатьох людей зміниться ставлення до матеріального світу, свого тіла, грошей. Якщо людина чинить несправедливо у фінансових питаннях, то він починає нести грошові та енергетичні втрати. З 19 липня Чорний Місяць увійде в знак Близнюків, люди будуть себе почувати вільно в матеріальному плані, довго не вирішуються майнові питання, нарешті, отримають своє завершення. Багато погасять кредити, повернуть борги або отримають заборгованості по заробітній платі.

Періоди ретроградності Меркурія знайомі всім, в 2021 ретроградність Меркурія виключно в знаках повітряної стихії: з 30 січня по 21 лютого, в знаку Водолій. З 30 травня по 23 червня, в знаку Близнюки. З 27 вересня по 18 жовтня, в знаку Терези. Відповідно до цього, у багатьох людей будуть найбільш виражені проблеми і порушення в справах і особистому житті. У ці періоди потрібно більше часу, витрат енергії і сил для вирішення тих чи інших питань і виконання робіт. У періоди ретроградності Меркурія потрібні додаткові умови і якісь особливі обставини для того, щоб проявити себе і реалізувати те, що заплановано раніше. Тому не рекомендується починати в ці періоди, що-небудь нове.

З 19 грудня 2020 по 29 грудня 2021 Юпітер рухається по знаку Водолія, але, ненадовго, планета великого щастя-Юпітер, зайде в знак Риб, де має статус другого управління, тому період з 14 травня по 28 липня – оптимальний час для планування далеких поїздок. При цьому для початку поїздок краще пропустити коридор затемнень 26 травня – 10 липня, плюс – мінус день від затемнень. З 30 травня по 23 червня період ретроградного Меркурія в знаку Близнюки. Тому, якщо відпустка потрапляє на цей період, будьте готові до різноманітних затримок, скасувань рейсів, втрати грошей і документів, запізнення, невиконання договорів протилежною стороною або господарями, і інші подібні неприємності.

Венера буде ретроградна з 19 грудня 2021 до 29 січня 2022 року в знаку Козеріг. Венера відповідає за союз, задоволення, зв'язок і бажання. Це планета любові, відносин і наших фінансів. Повернення, як мінімум, в думках до минулих відносин або перегляд життєвих позицій сьогодення, встануть на перше місце в період ретроградності Венери. У цей період не рекомендується купувати коштовності і предмети розкоші або мистецтва, інвестувати великі суми грошей, а також реєструвати шлюб.

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Автор: УНІАН