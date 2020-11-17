Металевий Бик-уособлення надійності, а значить, цінуватися будуть такі якості характеру: терпіння, стриманість і відповідальність.

Наближається 2021-й рік, який пройде під знаком білого металевого Бика. Стихія наступного року-Земля, і цей час, на думку астрологів, буде більш спокійним, ніж 2020 рік.

Про це пише slovofraza.

Характеристика Бика за східним гороскопом

Символ року-білий металевий Бик-спокійний і консервативний. Він цінує працьовитість, чесність і сімейні узи. І обов'язково допоможе працьовитим людям втілити їх плани в життя.

Металевий Бик-уособлення надійності, а значить, цінуватися будуть такі якості характеру: терпіння, стриманість і відповідальність.

Це також хороший рік для зміцнення і розвитку відносин. Білий Бик цінує тих, хто не відвертається від прохань близьких. Пощастить і тим, хто націлений створити сім'ю - символ року допоможе знайти другу половинку.

Чого чекати в 2021 році

Роботи в 2021 році буде багато, і тим, хто чесно працює, Бик обов'язково допоможе піднятися кар'єрними сходами, налагодити бізнес, вигідно вкласти заощадження і в цілому отримати гарну винагороду за виконану роботу.

З фінансовою стороною життя все буде складатися вдало. Пощастить тим, хто бажає накопичити або заробити на нерухомість, придбання автомобіля.

З точки зору емоцій рік буде спокійним. Метушні і поспіху потрібно уникати, щоб не потрапити в немилість господаря року. Вдалим буде рік і для ділових зустрічей, дружніх стосунків і пошуку справжньої пари.

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Автор: УНІАН