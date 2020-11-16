Близнюкам щаститиме весь тиждень, тому насолоджуйтеся своїм успіхом.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які на цьому тижні стануть справжніми улюбленцями долі.

Про це пише slovofraza.

Близнюкам щаститиме весь тиждень, тому насолоджуйтеся своїм успіхом. У вас з'явиться додаткова мотивація і впевненість у всьому, за що ви беретеся. Виділіть серед тижня час на покупки. Шопінг принесе вам масу позитивного настрою. Рекомендується інвестувати гроші в навчання. На вихідних погодьтеся на спонтанне пропозицію.

Скорпіон

Цей тиждень для Скорпіонів сприятливий для завершення розпочатих справ. За що б ви не взялися-у вас все вийде. У любовних стосунках все буде чудово. Самотні представники знака нарешті зустрінуть свою любов. Займіться спортом і переглянете свій раціон. Зірки радять перейти на правильне харчування.

Діва

Діви на цьому тижні позбудуться від проблем і знайдуть спокій. Також на Дів чекає приємна романтична пригода. Ваше завдання - не тільки прийняти нові виклики долі, а й отримати від них велике задоволення. Постарайтеся зробити якомога більше корисного, навіть якщо будуть виникати труднощі.

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Автор: УНІАН