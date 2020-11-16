Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які на цьому тижні стануть справжніми улюбленцями долі.
Про це пише slovofraza.
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Близнюкам щаститиме весь тиждень, тому насолоджуйтеся своїм успіхом. У вас з'явиться додаткова мотивація і впевненість у всьому, за що ви беретеся. Виділіть серед тижня час на покупки. Шопінг принесе вам масу позитивного настрою. Рекомендується інвестувати гроші в навчання. На вихідних погодьтеся на спонтанне пропозицію.
Скорпіон
Цей тиждень для Скорпіонів сприятливий для завершення розпочатих справ. За що б ви не взялися-у вас все вийде. У любовних стосунках все буде чудово. Самотні представники знака нарешті зустрінуть свою любов. Займіться спортом і переглянете свій раціон. Зірки радять перейти на правильне харчування.
Діва
Діви на цьому тижні позбудуться від проблем і знайдуть спокій. Також на Дів чекає приємна романтична пригода. Ваше завдання - не тільки прийняти нові виклики долі, а й отримати від них велике задоволення. Постарайтеся зробити якомога більше корисного, навіть якщо будуть виникати труднощі.
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