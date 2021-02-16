18 лютого о 12:44 Сонце переходить у таємничий знак Риб.

Риби - це змішання і злиття всього напрацьованого досвіду Зодіаку. Прийняття будь-якої форми, можливість видозмінювати реальність. Океан, як аналогія зі знаком Риби найбільш барвисто ілюструє безкрайність внутрішнього потенціалу, зібраного всім Зодіаком.

Наступним після Риб йде знак Овна, що вказує на новий цикл, новий виток нового рівня розвитку. Головний управитель Риб-Нептун, другий управитель – Юпітер, планета великого щастя в астрології. Посейдон-Нептун-рідний брат Зевса – архетип планети Юпітер, господар підводного царства, де стоїть його чудотворний палац, здатний викликати грізні бурі і коливати землі, в його оточенні є віщий старець-Нерей, що відає всі потаємні таємниці. Посейдон-покровитель моряків, рибалок, віщунів, він відповідає за воду, завдяки якій існує все живе, він живе далеко на кордонах світу, і всі землі охоплює підвладний йому океан, його не турбують справи земні, а тільки вищі духовні устремління, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

18 лютого о 12:44 Сонце переходить у таємничий знак Риб. Сонце символізує принцип волі, індивідуальність, джерело самостійної діяльності. Перебуваючи в Рибах, сприяє створенню ілюзій, змішуючи зовнішнє і внутрішнє світосприйняття. Це час паузи і внутрішньої роботи для здійснення ривка в зовнішній світ, коли Сонце увійде в знак Овен, з 20 березня.

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Меркурій все ще в ретроградному русі, тому до 22 лютого можливі помилки, спотворене сприйняття дійсності через посилену фантазію, обумовлену впливом сонця і Нептуна в Рибах. У ці дні знижується результативність дій. Намагайтеся дуже чітко систематизувати свої справи і правильно оцінювати можливості. У період активного знака Риб емоції часто переважають над розумом. Це період таємних справ, активізуються приховані вороги, може збільшитися кількість політичних інтриг, фінансових авантюр. Також, це час занурення в свій внутрішній світ, отримання натхнення і творчості.

25 лютого о 15: 02 за київським часом Венера переходить в знак Риб, Сонце в гармонійному аспекті з Ураном, що дає посиленню інтуїції, бажанням дарувати і отримувати любов. Венера в Рибах має сильний статус-екзальтація, дає схильність до незвичайної краси і гармонії навколишнього світу, до неземної, одухотвореної, ідеальної любові. Зустрічі з новими людьми, натхненна праця, творче самовираження, сприяють успіху, можуть раптово відкрити нові перспективи вдало протікають зв'язки з громадськістю.

Завершення лютого сприятливо - 26 лютого висхідний гармонійний аспект Марс – Плутон, сприяє починанням, а також отриманню реальних матеріальних результатів від докладених зусиль і виконаної раніше роботи. 4 березня Марс входить в знак Близнюки і будує символічний напружений аспект до планет в Рибах, негативний вплив можна усунути активними діями, або посиленням творчої діяльності, щоб цю напругу використовувати як джерело енергії, використавши її конструктивно, з користю для себе і оточення. Цей транзит дає можливість з блиском і натхненням почати нову справу або продовжити раніше розпочаті. 11 березня Сонце з'єднується з управителем риб – Нептуном. Протягом дня і плюс-мінус до і після, не слід вести будь-які ділові переговори або завершувати їх.

Слід бути дуже обережними зі складанням довірчих угод і не говорити нічого такого, що потім могло б бути витлумачено інакше. Особливо важливо уникати вживання алкоголю та інших засобів, що змінюють свідомість. У людей усвідомлених, сильних духом, з'являється сильне натхнення, чарівність, завдяки чому вдається впливати на людей.

13 березня молодик у Рибах о 12: 21 за київським часом, завершальний, напередодні дня весняного рівнодення. Управитель цього молодика, тут же, в Рибах, що багаторазово підсилює його міць і вплив на всіх. У цей день можна отримати відповіді на питання, звернувшись до своєї інтуїції або в стані медитації.

14 березня Венера, що має статус екзальтації в з'єднанні з Нептуном, управителем риб сприяє душевному єднанню з коханою людиною, підсилює художню і творчу уяву, схильність до фантазій, мрійливості. Підвищується сприйнятливість до всього прекрасного, прагнення до гармонії, до вищої ідеальної любові. З'єднання Нептуна і Венери, які мають сильний статус в знаку Риб - позитивний транзит. Несе людям зростання фантазії, потреба в більш високій гармонії, в романтичній любові. Можливі таємні любовні зв'язки і пригоди, а може бути ви розкриєте таємні справи своїх близьких. День сприятливий для таємних справ або роботи на самоті.

16 березня о 00: 27 за київським часом Меркурій входить в знак Риб, має тут статус вигнання і падіння. Під час Цього транзиту зовнішня активність йде на спад, але активізується внутрішнє життя. Люди занурюються у власні думки, згадують, аналізують події, що відбулися, свої почуття, власні і чужі вчинки.

20 березня об 11:38 Сонце виходить зі знака Риб і настає весняне рівнодення, відео по цій темі з'явиться в середині березня.

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Автор: УНІАН