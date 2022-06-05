Астрологи і тарологи дають різні прогнози щодо етапів і закінчення війни.

УНІАН зібрав найпопулярніші передбачення щодо того, коли і чим закінчиться війна в Україні. Всі фахівці переконані - Кремль чекає поразка.

Ольга Медвецька

Астролог стверджує, що складний етап буде з 18 по 21 липня. У цей час ймовірне припинення домовленостей, розірвання договорів.

"Останній період, найімовірніше, буде найскладнішим за всю війну. Це буде час різких змін... Старий світ буде зруйнований. Це будуть складні події, які приведуть до руйнування старого або зжив себе. Це, ймовірно, не буде точкою", - прогнозує астролог.

Анжела Перл

Відомий таролог і астролог, яка раніше розповіла, що війна в Україні закінчиться в березні 2023 року, зробила прогноз на найближчий час. Експерт сказала, що з 5 червня може початися відступ загарбників.

"Влітку, в червні місяці, Сатурн розвертається і буде йти вдруге за цим же положенням. Але це вже будуть наші наступальні дії. Так, будуть втрати, буде складно, ще будуть серйозні бої, але вони вже будуть виганяти ворога з території України. Сатурн розгортається 5 червня і починає задкувати назад. Тобто російська армія почне задкувати назад", - уточнила Перл.

Влад Росс

Відомий астролог склав для українців не дуже втішні прогнози. За його словами, пік війни спостерігатиметься в період з 13 по 16 червня, поблизу повного місяця. Загострення може бути в останні дні червня.

"27-29 червня. Саме в ці дати Росія може завдати масові ракетні удари", - сказав Росс.

Нагадаємо, таролог перерахувала міста, на які може бути наступ.

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