Існує думка, що затіваючи прибирання в невідповідні дні, ви ризикуєте накликати неприємності. Так коли ж краще прибирати в будинку - читайте на УНІАН.

Навіть в 21 столітті серед жінок можна зустріти досить забобонних господинь. Кажуть, що якщо затіяти прибирання "не в той" день, можна накликати біду.

Так, в який день тижня краще прибиратися вдома, в які дні не можна підмітати і чому не можна прибирати в понеділок - читайте народні прикмети про прибирання, зібрані редакторами УНІАН.

Прибирання в будинку - прикмети по днях тижня

На думку фахівців, у кожного дня є своя певна енергетика. Якщо прибирати квартиру в невідповідний для цього час, то можна накликати великі неприємності.

За словами народних експертів, ідеальним днем для прибирання вважається вівторок. У цей день можна виконувати будь-яку роботу від прання і прасування, до підмітання і миття вікон.

Майже таким же сприятливим днем є середа - в цей день тижня краще прибирати в будинку.

Прибирання - протипоказане!

Так коли не можна прибиратися вдома? За словами знавців, в четвер краще відмовитися від роботи з пилососом, а взяти в руки віник. Вони радять в цей день помити підлогу і вікна - саме ця робота по дому допоможе вам знайти вихід з ситуації.

У п'ятницю, згідно з прикметами, необхідно відкрити всі вікна для провітрювання - це приверне в ваш будинок енергетику родючості.

Існує думка, що не можна забиратися в суботу. Так ось ми вам скажемо, що навпаки! У суботу навіть найбільш забобонним людям дозволяється провести генеральне прибирання. Саме субота вважається днем, коли потрібно зайнятися прибиранням всією сім'єю. Цей процес подарує вам благополуччя і взаєморозуміння.

А ось в неділю і понеділок радимо категорично утриматися від прибирання в будинку, щоб не втратити багатство і благополуччя.

Прибирання в будинку для благополуччя: вимітаємо негативну енергію

Найбільш забобонним господиням варто звернути увагу на те, що прибирання по днях тижня фен-шуй може в корені змінити ваше життя! Так, згідно давньокитайському вченню, пил, бруд, мотлох уповільнюють потоки енергії в будинку, тому в неприбраних приміщеннях людина відчуває себе більш втомленим і дратівливим. Тому майстри фен-шуй радять проводити генеральне прибирання при спадаючому Місяцю. А також рекомендують наводити порядки під енергійну музику - це активізує вашу позитивну енергію.

Тепер ви знаєте, в які дні потрібно прибирати будинок для багатства і знаєте головні народні прикмети про прибирання.

Пропонуємо також ознайомитися з лайфхаками для підтримки чистоти в будинку, які дозволять не витрачати час на прибирання, а також те, як зробити миття посуду швидким і веселим.

Коли не можна забиратися: відео

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