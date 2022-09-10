Експерти склали фінансовий гороскоп на найближчий час, виділивши в ньому кількох представників.

Астролог Анжела Перл перерахувала три знаки Зодіаку, у яких буде приплив грошей у вересні.

Терези

Ваш матеріальний стан почне поліпшуватися в період з 6 по 10 вересня. Астрологи радять дати собі час відпочити і витрачати кошти не тільки на термінові потреби, а й на власний комфорт. Це позначиться на вашому достатку в позитивному ключі, і вже після 11-12 вересня фінанси поллються рікою.

Стрілець

Як каже Анжела Перл, 10 вересня повний місяць буде у вашому четвертому будинку гороскопу. Це нерухомість і близькі люди. Можливо, ви з кимось зблизитеся, або вас запросять на весілля. Але найголовніше - це нові можливості для заробітку.

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Експерт запевняє, що вони будуть пов'язані з нерухомістю: продаж, оренда, будівництво. Це може бути також вигідне придбання житла.

Скорпіон

Після 10 вересня вам можуть повернути борг або заплатити премію. Попри те, що це не буде нечувана сума, гроші все таки будуть відчутні. Зірки радять вам витратити їх на власний комфорт. Якщо вкладати гроші в наступні категорії, то Скорпіонам вони швидко повернуться: меблі, ремонт спальні, новий одяг, сучасні гаджети.

Нагадаємо, астрологи назвали три найагресивніших знака Зодіаку.

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