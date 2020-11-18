У 2020 році останній період, в який планети почнуть активно взаємодіяти з віссю катастроф, почнеться 30 листопада, а завершиться 4 грудня.

Відомий астролог Василиса Володіна попереджає, що в листопаді на нас чекає вісь катастроф. Астролог розповіла, що означає І чим характеризується цей період.

Про це пише slovofraza.

Що таке вісь катастроф

Читайте також2021 рік Білого металевого Бика: як прикрутити привабливість твариниНа небі є дві дуже важливі зірки, що символізують початок і кінець будь - яких справ і процесів-Альдебаран і Антарес відповідно. Вони розташовані практично прямо один навпроти одного і уявна лінія між ними символізує цю саму вісь катастроф. Коли планети потрапляють на цю вісь, у світі починають відбуватися глобальні катастрофи

З віссю катастроф часто пов'язують, наприклад, аварію на Чорнобильській АЕС, тяньшанський землетрус, Землетрус в Китаї 1556 року, теракт 11 вересня в США. Астролог зазначає, що дана вісь пов'язана саме з глобальними проблемами, що виникають через діяльність людини. Іноді осі катастроф пов'язують з хворобами, смерчами, землетрусами і цунамі.

Вісь катастроф у листопаді 2020 року

У 2020 році останній період, в який планети почнуть активно взаємодіяти з віссю катастроф, почнеться 30 Листопада, а завершиться 4 грудня. Це буде дуже небезпечний час.

Василиса Володіна попереджає, що можуть виникнути нові політичні хвилювання, зіткнення інтересів різних верств населення.

Намагайтеся якомога рідше відвідувати масові заходи і публічні місця. Ніхто також не скасовує режим підвищеної обережності щодо коронавірусу. Швидше за все, в ці дні може зрости хворих. Бережіть себе, своїх близьких і не ризикуйте здоров'ям. Приймайте зважені рішення і не слідуйте сліпо за іншими людьми.

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Автор: УНІАН