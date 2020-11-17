Зима не за горами, і астрологи поспішають поділитися порадами, як підготуватися до неї так, щоб в останній місяць 2020 року удача не відвернулася.
Про це пише slovofraza.
Овен
Взимку Овни, які люблять тепло і сонце, відчувають себе некомфортно. Настрій псується, з'являється дратівливість, сонливість і небажання займатися справами. Вам допоможе настрій на швидке святкування Нового року, постарайтеся зарядитися цими емоціями.
Читайте такожАстролог склала гороскоп на тиждень 16-22 листопадаТілець
Тельцям в грудні потрібно свідомо налаштовуватися на краще. У вас все налагодиться, якщо припинити або звести до мінімуму спілкування з токсичними людьми. Виключення їх з кола спілкування призведе лише до позитивних змін.
Близнюки
Близнюкам для підготовки до зими потрібно гарненько відпочити. При чому можна влаштувати відпочинок, не виходячи з дому, наприклад, вибрати пару днів для того, щоб зайнятися улюбленим хобі або побайдикувати на дивані з улюбленою книгою.
Рак
Ракам впоратися з переходом від осені до зими допоможуть не тільки дружні посиденьки і підтримка з боку близьких, але і зігрівальні напої. Їх варто готувати вечорами після робочого дня, щоб насолоджуватися приємним смаком і теплотою. За бажання їх можна заговорити на успіх і процвітання.
Лев
Левам підготуватися до зими допоможе зміна гардеробу. Нові красиві речі будуть не тільки зігрівати, а й дарувати гарний настрій. Крім того, представникам цього Знака варто поміняти імідж. Завдяки цьому вийде повірити в себе і з легкістю долати дрібні негаразди.
Діва
Дівам важливо відволіктися від роботи і присвятити час вибору подарунків, новорічних прикрас і складання смачного новорічного меню. Така пауза в роботі допоможе відпочити і набратися сил перед рішучим ривком.
Терези
Терезам потрібно навчитися брати свої емоції під контроль. Уміння швидко приводити почуття до гармонії стане для Терезів супутником успіху і допоможе уникнути непотрібних конфліктів.
Скорпіон
Скорпіонів взимку зігріють спогади про тепле літо. Однак ностальгія може зіграти злий жарт і змусити нудьгувати, тому занурюватися з головою в спогади не варто. Створіть вдома атмосферу затишку і тепла.
Стрілець
Стрільцям підготуватися до зими допоможуть позитивні установки. Завдяки гарному настрою з'явиться стимул активно домагатися благополуччя і з легкістю долати перешкоди на шляху до щастя. Гарний настрій буде найважливішим супутником успіху, і Стрільцям не можна піддаватися ні нудьги, ні негативним емоціям.
Козоріг
Козероги до зими ризикують розгубити весь запал, і від цього буде страждати їх працездатність. Їм важливо заздалегідь шукати джерела щастя, щоб черпати натхнення і у важкі хвилини не зациклюватися на невдачах, а з позитивом дивитися в майбутнє. Уникнути відтоку сил допоможуть помірні фізичні навантаження, завдяки яким організм буде в тонусі.
Водолій
У оптимістичних Водоліїв взимку не виникне складнощів. Пам'ятайте однак, що від негативної енергії необхідно позбавлятися.
Риби
Риби можуть захандрити, і для них рецепт підготовки до зими простий: зайнятися справою, а краще кількома, щоб не залишалося часу на страждання і самокопання.
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