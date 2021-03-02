Тельцю потрібен хтось, хто зможе втихомирювати її палку вдачу і легко справлятися з проблемами.

Астрологи розповіли, яким повинен бути ідеальний чоловік для жінки кожного знака Зодіаку.

Про це пише "Клубер".

Овен: інтелектуал

Овни часто є високоінтелектуальними людьми і шукають партнера собі під стать. Їм хочеться проводити інтелектуальні бесіди. А ще Овнам подобаються щирі і впевнені люди.

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Тельцю потрібен хтось, хто зможе втихомирювати її палку вдачу і легко справлятися з проблемами.

Цій жінці потрібно чоловік, повний любові і пристрасті, але найголовніше - незалежний.

Близнюки: щирий чоловік

Близнюкам подобатися все нове. Вони товариські люблять пригоди, а тому чекають, що ви будете завжди йти поруч з ними, незалежно від ситуації.

Жінці-Близнюкам потрібен чоловік, який без тіні сумніву висловить свою точку зору, залишаючись при цьому таким же грайливим і забавним.

Рак: чоловік з добрим серцем

Рак-жінка дивно тонкої душевної організації.

Жінка-Рак шукає схожого на себе чоловіка-чесного, справедливого і такого, з ким можливо підтримувати нормальні відносини.

Лев: чоловік-звабник

Лев цінує відданість і цілеспрямованість. Якщо його друга половинка не володіє даними якостями, відносини між ними приречені.

Левиця шукає партнера, схожого на неї. Часом вона буває несерйозною і хоче, щоб її чоловік був щедрим і вмів фліртувати.

Діва: терплячий чоловік

Діві непросто відкритися перед іншими людьми, що часом істотно ускладнює створення міцних відносин. У чоловікові їй необхідна терплячість.

Терези: вірний чоловік

Терези відомі своєю завзятістю. Вони дуже логічні створення, а тому завжди аналізують ситуацію.

Їм імпонують вірні і гнучкі чоловіки. Терези хочуть бути з тим, у кого немає проблем зі спілкуванням і хто не стане говорити розпливчасто про важливі речі.

Скорпіон: пристрасний чоловік

Ці жінки надзвичайно пристрасні. У чоловіків, які можуть скласти жінці-Скорпіону конкуренцію за рівнем пристрасті, більше шансів швидко побудувати з нею міцні романтичні відносини.

Такій жінці хочеться бути з кимось веселим і терплячим, особливо коли вона виявляється в неприємній ситуації. Щоб почати довіряти іншій людині, їй потрібен час.

Стрілець: чуттєвий чоловік

Стрільці люблять чуттєвих хлопців з хорошим почуттям гумору, які вміють розрядити обстановку. Важливо, щоб він поділяв її хобі та захоплення.

Козеріг: сумлінний чоловік

Козероги дуже розумні і серйозні і тягнуться до подібних чоловіків.

Жінка-Козеріг шукає собі працьовитого чоловіка (який ще й любить розважитися). У любові для неї важливо почуття безпеки.

Водолій: чарівний чоловік

Жінки-Водолії шукають харизматичного і пристрасного партнера. А ще вони хочуть, щоб він був соціальним, тому що з такою людиною вони будуть відчувати себе безпечніше.

Риби: чоловік-романтик

Жінки-Риби дуже чуттєві і їй потрібні відносини з кимось таким же жалісливим і уважним, як і вони самі.

Представниці цього сузір'я цінують романтику, тому так важливо частіше і без сумнівів демонструвати їм свою чуттєву сторону.

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Автор: УНІАН