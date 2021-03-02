Астрологи розповіли, яким повинен бути ідеальний чоловік для жінки кожного знака Зодіаку.
Про це пише "Клубер".
Овен: інтелектуал
Овни часто є високоінтелектуальними людьми і шукають партнера собі під стать. Їм хочеться проводити інтелектуальні бесіди. А ще Овнам подобаються щирі і впевнені люди.
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Тельцю потрібен хтось, хто зможе втихомирювати її палку вдачу і легко справлятися з проблемами.
Цій жінці потрібно чоловік, повний любові і пристрасті, але найголовніше - незалежний.
Близнюки: щирий чоловік
Близнюкам подобатися все нове. Вони товариські люблять пригоди, а тому чекають, що ви будете завжди йти поруч з ними, незалежно від ситуації.
Жінці-Близнюкам потрібен чоловік, який без тіні сумніву висловить свою точку зору, залишаючись при цьому таким же грайливим і забавним.
Рак: чоловік з добрим серцем
Рак-жінка дивно тонкої душевної організації.
Жінка-Рак шукає схожого на себе чоловіка-чесного, справедливого і такого, з ким можливо підтримувати нормальні відносини.
Лев: чоловік-звабник
Лев цінує відданість і цілеспрямованість. Якщо його друга половинка не володіє даними якостями, відносини між ними приречені.
Левиця шукає партнера, схожого на неї. Часом вона буває несерйозною і хоче, щоб її чоловік був щедрим і вмів фліртувати.
Діва: терплячий чоловік
Діві непросто відкритися перед іншими людьми, що часом істотно ускладнює створення міцних відносин. У чоловікові їй необхідна терплячість.
Терези: вірний чоловік
Терези відомі своєю завзятістю. Вони дуже логічні створення, а тому завжди аналізують ситуацію.
Їм імпонують вірні і гнучкі чоловіки. Терези хочуть бути з тим, у кого немає проблем зі спілкуванням і хто не стане говорити розпливчасто про важливі речі.
Скорпіон: пристрасний чоловік
Ці жінки надзвичайно пристрасні. У чоловіків, які можуть скласти жінці-Скорпіону конкуренцію за рівнем пристрасті, більше шансів швидко побудувати з нею міцні романтичні відносини.
Такій жінці хочеться бути з кимось веселим і терплячим, особливо коли вона виявляється в неприємній ситуації. Щоб почати довіряти іншій людині, їй потрібен час.
Стрілець: чуттєвий чоловік
Стрільці люблять чуттєвих хлопців з хорошим почуттям гумору, які вміють розрядити обстановку. Важливо, щоб він поділяв її хобі та захоплення.
Козеріг: сумлінний чоловік
Козероги дуже розумні і серйозні і тягнуться до подібних чоловіків.
Жінка-Козеріг шукає собі працьовитого чоловіка (який ще й любить розважитися). У любові для неї важливо почуття безпеки.
Водолій: чарівний чоловік
Жінки-Водолії шукають харизматичного і пристрасного партнера. А ще вони хочуть, щоб він був соціальним, тому що з такою людиною вони будуть відчувати себе безпечніше.
Риби: чоловік-романтик
Жінки-Риби дуже чуттєві і їй потрібні відносини з кимось таким же жалісливим і уважним, як і вони самі.
Представниці цього сузір'я цінують романтику, тому так важливо частіше і без сумнівів демонструвати їм свою чуттєву сторону.
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