Дівчина на ім'я Анна дуже мудра, уважна і справедлива.

Жіноче ім'я Анна дуже популярно в європейських країнах, Америці та російськомовних країнах. У царській Росії це ім'я вважалося аристократичним. Багато українських батьків зараз вибирають це ім'я для новонароджених дівчаток.

Походження імені Анна

Ім'я Анна походить від давньоєврейського Ханна - "прихильність", "хоробрість", "сила".

Форми імені Анна

Зменшувально-пестливі форми імені: Аня, Ана, Анночка, Нюра, Анечка, Аннушка, Аннуша, Аннуся, Аннюся, Ася, Нуся, Нюня, Анюра, Нюрася, Нюраша, Анюша, Ануша, Нюша, Нана, Анюта, Нюта, Ануся.

Форми імені в інших мовах: Енн, Анаіс, Аннета, Ханна, Ганна, Ана, Анн, Аннет, Анета, Аніта, Анья, Анінья, Гана, Хана.

Анна в дитинстві

Маленька Аня - дуже добра і співчутлива дівчинка. Вона легко знайомиться з новими людьми, любить тварин, із задоволенням допомагає батькам. Аня дуже активна і товариська дівчинка. З дитинства вона проявляє артистичність і творчі таланти. Якщо батьки допоможуть їй розвинути свої здібності - Аня може вирости дуже обдарованою особистістю.

Читайте такожНазвані наймстивіші знаки Зодіаку-краще не переходьте їм дорогуУ Ані немає проблем з дисципліною і поведінкою. У неї загострене почуття справедливості, вона любить вчити життю інших. Іноді інші діти називають дівчинку "всезнайкою" і "занудою", проте її це не турбує. Аня росте впевненою в собі і самодостатньою. Образливі слова і критика її не зачіпають.

Аннуся дуже любить своїх батьків, дідусів і бабусь. Для дівчинки дуже важливе батьківське виховання. Вона любить проводити з батьком час і часто стає "татовою донькою".

Характер і доля Анни

Характер Анни мало змінюється з часом. Це добросердечна і трохи наївна дівчина. Вона не володіє гострим розумом і ерудованістю, проте має велику життєву мудрість. Анна дуже прагне допомагати кожному, навіть малознайомим людям. Через це її часто вважають настирливою і набридливою.

Анна любить радувати і підтримувати інших. Вона дає хороші поради, вміє надихнути і допомогти людині повірити в себе. Сама Анна часто не має комплексів і проблем з самооцінкою. Її добротою багато хто користується у своїх цілях.

Читайте такожМісячний календар стрижок на листопад 2020: коли фарбувати волосся і робити стрижкуПосидючість і відповідальність роблять Анну дуже цінним працівником. Вона ніколи не дозволить собі пропустити терміни на роботі і підвести колег. Анна може бути хорошою нянею і вчителькою, артисткою, танцівницею, письменницею, кухарем, медсестрою, ветеринаром. Їй погано даються юридичні та технічні професії. Заробіток для Анни не дуже важливий - набагато важливіші повага колег і хороша атмосфера в колективі.

"Зимові" Анни дуже великі правдолюби, вони не люблять нещирих людей і часто бунтують проти несправедливості. "Весняні" Анни м'які, податливі, турботливі, дуже цінують дітей і домашній затишок. Народжена влітку Анна стримана, сором'язлива, їй нелегко зближуватися з новими людьми. "Осіння" Анна цілеспрямована і наполеглива, вона може постояти за себе.

Анна в коханні і шлюбі

Анна дотримується традиційних і консервативних поглядів на сім'ю. Вона домосідка і тихоня, любить займатися домашнім господарством і доглядати за дітьми. Дівчина з ім'ям Анна дуже влюблива, вона часто закохується в кожного чоловіка, який залицяється до неї.

Читайте такожАстрологи назвали 5 знаків Зодіаку, у яких негативна енергетикаЧерез наївність і доброту Анни вона може вступити в нещасливі відносини з грубим або питущим чоловіком, і буде до останнього захищати свого чоловіка від будь-яких нападок.

Під час сімейного життя Анна не схильна до скандалів і сварок, вона часто прощає чоловікові будь-які вчинки. Однак своїх дітей дівчина любить більше, ніж чоловіка, і готова розлучитися заради їх безпеки. Своїх дітей вона ніколи не дозволить образити.

Сумісність Анни

Висока любовна сумісність Анни з такими чоловічими іменами: Максим, Давид, Всеволод, Олексій, Василь, Павло, Роман, Дмитро.

Міцний шлюб і щасливі стосунки очікують Анну з Борисом, Артемом, Віталієм, Кирилом, Петром, Леонідом, Русланом, Марком, Степаном, Федором.

А ось з чоловіками з іменами Микита, Ігор, Вадим, Сергій, Лев, Андрій, Семен, Олег та Іван Анна навряд чи буде щасливою.

Іменини Анни

Жінки з ім'ям Анни відзначають іменини 11 січня, 3 лютого, 16 лютого, 17 лютого, 23 Лютого, 26 Лютого, 11 Березня, 14 березня, 8 квітня, 13 квітня, 11 Травня, 23 червня, 25 Червня, 26 Червня, 18 липня, 3 серпня, 5 серпня, 7 Серпня, 29 Серпня, 10 Вересня, 22 Вересня, 11 Жовтня, 15 жовтня, 4 листопада, 10 листопада, 11 листопада, 16 Листопада, 23 Листопада, 27 листопада, 3 грудня, 11 грудня, 22 грудня, 23 грудня.

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Автор: Катерина Пулатова