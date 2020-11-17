17 листопада - 321-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 44 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 4 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 17 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день студентів, День знайомства з новим чаєм, Всесвітній день вазектомії (вазектомія - хірургічна операція з чоловічої стерилізації шляхом перев'язки сім'явивідних проток. На відміну від кастрації, за стерилізації функція яєчок зберігається. Під час операції сім'явивідні протоки перерізають і перев'язують).

Читайте такожДень студента 2020 в Україні: дата та історія святаВ Індії - День мучеників, в Італії - День захисту чорних котів і кішок, у США - День недружелюбності, День домашнього хліба, День пішохідного туризму, День пахлави, День підприємця, в Азербайджані - День національного відродження, у Чехії, Словаччині - День боротьби за свободу і демократію, в Киргизстані - День кіно, у Греції - День політехніо, на Маршаллових островах - День президента.

Пам'ятні дати 17 листопада, річниці та події

У 1800 році Конгрес США вперше зібрався у Вашингтоні.

У 1869 році в цей день відбулося офіційне відкриття Суецького каналу для судноплавства. Він з'єднує Середземне і Червоне моря. Першою канаому пройшла яхта "Егль", на борту якої перебувала французька імператриця Євгенія, дружина Наполеона III, і головний будівельник каналу - французький інженер віконт Фердинанд Марі де Лессепс. На перших етапах будівельних робіт земляні роботи проводилися з використанням примусової праці бідних верств населення Єгипту. З технічної точки зору будівництво, яке велося 11 років, не було занадто складним: це був просто рів довжиною 163 км, без жодних шлюзів. Проте, проект буквально розорив Єгипет, і в 1876 році країна була оголошена банкрутом. Це спричинило встановлення над нею фінансового контролю держав-кредиторів - Франції та Англії. Канал мав негайне й неоціненне значення для світової торгівлі. Шістьма місяцями раніше була введена в дію перша трансконтинентальна залізниця, і весь світ можна було тепер обігнути у рекордні терміни. Канал дозволив водному транспорту проходити в обидва боки між Європою і Азією без огинання Африки. До відкриття каналу, транспортування здійснювалося шляхом розвантаження кораблів і сухопутного перевезення між Середземним та Червоним морями. Канал зіграв також важливу роль в експансії й подальшій колонізації Африки. На сьогодні Суецький канал є головним бюджетоутворюючим проектом Єгипту. За словами фахівців, канал дає країні навіть більше коштів, ніж видобуток нафти, і набагато більше, ніж розвинена інфраструктура туризму.

У 1970 році після м'якої посадки на поверхню Місяця в районі Моря дощів космічної станції «Луна-17» у подорож супутником Землі вирушив «Місяцехід-1».

У 1996 році австралієць Крег Макгаррі за 38 хвилин 38 секунд провіз перед собою коляску з власним сином по 10-кілометровій трасі.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 17 листопада вшановує пам'ять пресвітера Ермея і єпископа мирського Никандра. У народі день назвали «Єрема - сиди вдома».

Що сьогодні не можна робити

У народі день вважається нещасливим. Краще не виходити з дому без особливої потреби й не починати ніяких справ. За повір'ям, саме 17 листопада всі духи виходять на свободу і намагаються проникнути в будинок. Не можна нічого давати у борг. День погано підходить для одружень, судових процесів і близького спілкування з малознайомими людьми. Вважається, що якщо зіграти сьогодні весілля, то скоро молоді розлучаться, а якщо укласти угоду, то її результат не принесе успіху. Дуже важливо зберігати спокій.

Прикмети на 17 листопада

Читайте такожМихайло день 2020: коли відзначаємо, традиції та заборони святаЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

– туман - до відлиги, іній на деревах і траві - до холодів;

- випало багато снігу - буде хороший урожай озимих;

- сніг випав та не тане - навесні буде багато пролісків.

17 листопада іменини

Іменини у Никандра, Івана, Степана, Олександра, Миколи, Іллі та Євгенії.

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Автор: Нана Чорна