17 січня - 17-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 348 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 4 січня Юліанського календаря.

Яке свято 17 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день снігу, День порушення обіцянок, День задобрювання телефонного божества, День дитячих винаходів, День канатної дороги і Всесвітній день релігії.

У США - Судний день, День Бенджаміна Франкліна, День гарячого рому з маслом, День обіймів коротунів, День святості людського життя, День бутлегерів, День клієнтського сервісу, в Італії - День святого Антоніо, в Таїланді - День молочних продуктів, у Конго - День пам'яті Патріса Лумумба.

Пам'ятні дати 17 січня, річниці та події

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового року17 січня 1377 року резиденцією глави Католицької церкви Папи Римського став Ватикан. Священнослужитель, якого обрали Папою, залишається на цій посаді до своєї смерті або до добровільного зречення. За традицією, на вісімнадцятий день відбувається обрання нового Папи конклавом кардиналів. Імена пап заносяться в офіційний реєстр. З 1309 року центром Римської католицької церкви був Латеранський палац в Авіньйоні. Французькі королі впливали на предстоятелів. Цей період називають «авіньйонським полоном пап». Ситуація змінилася 17 січня 1377 року, коли 13 кардиналів урочисто супроводили Папу Римського Григорія XI до Ватикану, найменша держава площею всього 44 га. «Держава в державі» розташована в Римі на пагорбі Манте-Ватикано, має свій прапор, гімн та уряд, Академію наук, власну газету й радіостанцію. У підданих - близько тисячі католицьких священиків. В античності територія Ватикану була не заселена, оскільки в Стародавньому Римі це місце вважалося святим. Над будівлями Ватикану працювали великі архітектори, скульптори, художники. Наприклад, у будівництві собору Святого Петра, який може вмістити 10000 осіб, брав участь Мікеланджело.

У 1462 році португальським мореплавцем Діогу Афонсу був відкритий острів Санту-Антан (Кабо-Верде) в Атлантичному океані.

У 1605 році вперше був опублікований роман Сервантеса «Дон Кіхот».

У 1773 році британський корабель Resolution під командуванням англійського мореплавця і мандрівника Джеймса Кука став першим судном, що перетнув Південне полярне коло. Кук побороздив весь Тихий океан, побував в Австралії, Новій Зеландії та на багатьох південних островах, що стали пізніше англійськими колоніями. Кук здійснив три знамениті експедиції.

У 1805 році в Харкові було відкрито перший у Східній Україні університет.

У 1861 році був запатентований туалетний бачок.

У 1919 році польський легендарний піаніст і композитор Ігнацій Ян Падеревський став прем'єр-міністром Польщі. На цій посаді Падеревський пробув менш як рік, проте встиг взяти участь у Паризькій мирній конференції. Вже у грудні 1919 року він подав у відставку й повернувся до концертів, які давав переважно у США. Але пішовши з активної політики, Падеревський залишався справжнім патріотом Польщі. У 1940 році він увійшов до складу Польської народної ради, що розташовувалася в Лондоні, і відродив свій Фонд, а щоб забезпечити його грошима, вів активну концертну діяльність. Під час одного концертного турне він дуже застудився, захворів на запалення легенів і помер 29 червня 1941 року в Нью-Йорку.

У 1966 році американський стратегічний бомбардувальник B-52 зіткнувся над Іспанією з літаком-заправником. У результаті катастрофи семеро людей загинули, одна з термоядерних бомб, що були на борту B-52, впала у Середземне море й була знайдена лише через три місяці. Це була найдорожча рятувальна операція на морі в ХХ столітті - витрати склали 84 мільйони доларів.

У 1995 році понад 6400 людей загинули в результаті потужного землетрусу, що стався в японському місті Кобе.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 17 січня вшановує пам'ять мучеників Зосими і Феокоста. Саме 17 січня за прикметами можна передбачити погоду на всі місяці року. Також з сьогоднішнього дня завершуються різдвяні ворожіння.

Що сьогодні не можна робити

Не варто розповідати, скільки у вас грошей, брати в борг або давати комусь, а ще нічим не хваліться. Постарайтеся не викидати залишки зі столу, частину можна віддати бідним, а решту – тваринам або птахам. Краще з дому не виходити без оберега. На столі повинен бути мед.

Прикмети на 17 січня

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сильний туман - до урожаю ярих;

- багато снігу - влітку будуть добре роїтися бджоли;

- місяць повний - до повені.

17 січня іменини

Іменини у Афанасія, Тадея, Дениса, Пилипа, Олександра, Прохора, Миколи, Тимофія, Павла і Карла.

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Автор: Нана Чорна