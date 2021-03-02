2 березня - 61-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 304 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 17 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 2 березня 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день сірника, День рахування ворон, День народження компакт-диска, Всесвітній день психічного здоров'я підлітків.

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Пам'ятні дати 2 березня, річниці та події

У 1699 році французький дослідник С. д'Ібервіль відкрив гирло річки Міссісіпі.

У 1791 році у Франції була впроваджена нова система зв'язку - семафор.

У 1933 році в Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму «Кінг Конг».

У 1949 році завершився перший безпосадочний політ літака навколо земної кулі. Він тривав 94 години, борт називався Lucky Lady II (B-50 Superfortress). Екіпаж складався з 13 чоловіків, літак-заправник дозаправляв лайнер чотири рази.

У 1951 році пройшла перша гра зірок NBA.

У 1964 році група «Бітлз» розпочала зйомки свого першого фільму «A Hard Day's Night».

У 1969 році відбувся перший випробувальний політ французького надзвукового пасажирського літака «Конкорд».

У 1974 році на церемонії вручення Греммі Стіві Вандер отримав п'ять нагород.

2 березня 1983 року - День народження компакт-диска. Це сталося у Великій Британії завдяки компаніям Philips, Sony і Polygram. Новинка була справжньою сенсацією. Діаметр компакт-диска становив 12 сантиметрів. На ньому була записана Дев'ята симфонія Бетховена. Тривалість запису, яка була виконана лазером і зчитувалася також лазерним програвачем, склала 74 хвилини - саме стільки тривала симфонія у найпопулярнішому виконанні того часу. Поступово оптичні диски перестали бути виключно носіями аудіозаписів. З'явилися CD-ROM, а потім CD-R і CD-RW, де вже можна було зберігати будь-яку цифрову інформацію. На CD-R її можна було записувати один раз, а на CD-RW - багаторазово. Розвиток флеш-технологій на початку 21 століття призвів до того, що Audio-CD опинилися під загрозою забуття, як це сталося з пластинками та касетами.

У 1993 році була заснована Академія медичних наук України.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 2 березня вшановує пам'ять святого Феодора Тирона. Йому моляться для захисту від злих людей. Інші назви свята: «Федір»,«Федір-тиран» і «Ярило з сохою-бороною».

Що сьогодні не можна робити

Не можна влаштовувати пишні застілля, сьогодні можна їсти тільки скромну пісну їжу й читати молитви про покійних. Не можна також відмовляти у милостині.

Прикмети на 2 березня

Читайте такожВеликий піст 2021: що не можна робити та їсти, харчування по дняхЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- яка погода в цей день, таким буде літо;

- ворони у калюжах купаються - до тепла;

- туман - травень буде холодним;

- яскравий місяць - до хорошого врожаю;

- дощ - до великої кількості хліба та льону.

2 березня іменини

Іменини у Єрмогена, Павла, Романа, Михайла, Анни, Миколи і Марії.

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Автор: Нана Чорна