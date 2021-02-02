2 лютого - 33-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 332 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 20 січня Юліанського календаря.

Яке свято 2 лютого 2021

Цього дня в світі відзначаються День їжака, Міжнародний день безпечного інтернету, День самооновлення, День їздових собак, Всесвітній день водно-болотних угідь, День обізнаності про ревматоїдний артрит, Всесвітній день гавайської гітари.

Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зимиУ США - День бабака, День картопляних кульок, День небесних страв, День тренерів афроамериканців, у Франції - млинцевий день, в Японії - День двох хвостиків, в Азербайджані - День молоді, в Естонії - День укладення Тартуського договору, День свічок, в Уельсі - Фестиваль свічок, в Іспанії - День Богоматері з Канделарії, у Таїланді - День винахідника, День сільського господарства, на Філіппінах - День Конституції, у Данії - День битви при Міссунді.

Пам'ятні дати 2 лютого, річниці та події

2 лютого 1421 року за імператора Чжу Ді, під час святкування Китайського Нового року, урочисто було завершено будівництво Забороненого міста. Це - Гугун, буквально «Колишній палац» - найобширніший палацовий комплекс у світі: масштаб - 720 тисяч квадратних метрів, 980 будівель. Розташований у центрі Пекіна. Головний палацовий комплекс китайських імператорів, починаючи з династії Мін і до кінця династії Цін. Звідси Піднебесною правили 24 імператори китайських династій Мін і Цін. У 1987 році «Заборонене місто» першим із китайських об'єктів було занесено ЮНЕСКО до списку всесвітньої спадщини людства. Включене ЮНЕСКО до числа найбільших у світі будівель, що збереглися з давніх часів.

У 1536 році іспанський конкістадор Педро де Мендоса заснував на західному березі Ла-Плати місто Буенос-Айрес, згодом столицю Аргентини. Красиве місто Південної Америки - Буенос-Айрес засновувалося двічі. Спочатку місто-фортеця отримало довгу назву: «Сьюдад-де-Нуестра-Сень-ора-де-Буенос-Айрес». Це ймення витлумачують як «Місто Святої Діви Марії, покровительки моряків» або «Місто попутного вітру». Переказ свідчить, що, вийшовши на берег, хтось із матросів вигукнув: «Яке хороший повітря на цій землі!». «Буено аїр» – «хороше повітря». Звідси й назва міста. Воно постійно росло, переважно завдяки доходам від контрабанди, і поступово перетворювалося на «Париж Південної Америки». Сьогодні в аргентинській столиці живуть близько 3 мільйонів людей.

У 1886 році в США вперше офіційно святкували День бабака.

У 1892 році американець Вільям Пейнтер з Балтімора отримав патент на пробку для щільного, герметичного закриття пляшок. У 1880-ті роки пробки, що застосовуються для пляшкової закупорювання різних напоїв, не закривали пляшку досить щільно й часто руйнувалися. В результаті якість напою псувалося, вуглекислий газ не утримувався всередині, а зовні потрапляло повітря. Щоб вирішити цю проблему, Пейнтер винайшов пробку у формі корони. Вона абсолютно герметично закривала пляшку. Була проста й економічна у виготовленні. У патенті № 468258, який на цей винахід 2 лютого 1892 отримав Вільям Пейнтер, пробка була названа Crown Cork – кронен-пробка. Пейнтер запропонував ще й проект нового типу пляшок, оскільки пляшкове горлечко повинно було мати область затиску для фіксації пробки. Кронен-пробка широко використовується й дотепер, тільки кількість зубців на гофрованому фланцевому краї пробки зменшено з 24 до 21.

У 1924 році під час Зимових Олімпійських ігор в Шамоні була заснована Міжнародна федерація лижного спорту.

У 1935 році Леонард Кілер - співробітник лабораторії наукових методів розкриття злочинів при північно-західному університеті - протестував перший поліграф.

У 2009 році в Зімбабве відбулася деномінація за курсом 1 000 000 000 000 до 1 монети національної валюти.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 2 лютого вшановує пам'ять Євтимія Великого. Він виганяв бісів і зцілював людей від хвороб. У народі день назвали Єфимів, або Юхим Хуртовинний.

Що сьогодні не можна робити

Не можна піднімати з землі дрібні монети - інакше три роки будете жити в бідності. Щоб уникнути сліз у майбутньому, намагайтеся не співати після заходу сонця. Не перебирайте крупу - можете посваритися з членами сім'ї.

Прикмети на 2 лютого

Читайте такожДень бабака 2021 - дата, історія і традиції веселого святаЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- який сьогодні день - такою буде й Масниця;

- вирує хуртовина - весна буде холодною;

- вдень яскраво світить сонце - літо буде дощовим.

2 лютого іменини

Іменини у Інни, Римми, Лаврентія, Артема, Павла, Захара і Семена.

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Автор: Нана Чорна