20 січня - 20-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 345 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 7 січня Юліанського календаря.

Яке свято 20 січня 2021

Цього дня в світі відзначаються Міжнародний день обізнаності про пінгвінів, дивовижний день збігів, День прогулянки на свіжому повітрі, Міжнародний день прийняття, День музейного селфі.

У США - День пінгвіна, День любителів сиру, День ласощів, День діджея, День відеокамери, в Азербайджані - День всенародної скорботи, у Кабо-Верде - День національних героїв, в Іспанії - Тамборрада, на малі - День збройних сил, у Латвії - День пам'яті захисників барикад, у Лаосі - День Збройних сил.

Пам'ятні дати 20 січня, річниці та події

Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зими20 січня 1265 року Симон де Монфор, 6-й граф Лестер, зібрав перший англійський парламент.

У 1661 році у Львові було засновано університет Казимира, нині Львівський національний університет імені Івана Франка.

20 січня 1831 був проголошений вічний нейтралітет Бельгії. Це відбулося на Лондонській конференції п'яти держав, куди входили Росія, Велика Британія, Франція, Австрія і Пруссія. Столиця Бельгії - Брюссель. Статуя покровителя міста - святого Михайла - розташована на висоті 100 метрів на Гранд-плас, де можна побачити і «Будинок короля» - ажурну й ошатну будівля, де проживали правителі країни. Ім'я принца Леопольда Саксен-Кобургського (Леопольда I) увійшло в історію як ім'я першого короля суверенної держави. Конституційна монархія, яка проголосила своїм головним принципом «суверенітет нації», була встановлена конституцією Національного конгресу Бельгії. Бельгія-країна в центрі Європи, менші за яку тільки «держави-карлики» - Ватикан, Люксембург і Монако. Сприятливі умови для розвитку вона отримала як подарунок від свого географічного положення. Всі торгові шляхи Європи перетинаються у портах Бельгії. На швидкий розвиток країни впливав м'який клімат, зручний рельєф, вихід до моря. З цих же причин не оминула Бельгію жодна з воєн Європи.

У 1892 році відбувся перший баскетбольний матч.

У 1893 році в лондонському Королівському інституті Джеймс Дьюар продемонстрував посудину для зберігання скраплених газів.

20 січня 1958 року на вулицях Лондона з'явилися перші радари контролю швидкості автомобілів. За цей час від перших величезних стаціонарних датчиків швидкісного стеження до майже непомітних камер змінилося практично все. Був час - інспектори дорожнього руху заміряли швидкість практично «на око», з секундоміром або годинами в руках обчислювали рух машини від одного стовпа до іншого. Зараз це вже належить до далекої історії.

У 1980 році, в розпал «холодної війни», президент США Джиммі Картер оголосив про бойкот Олімпійських ігор у Москві.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 січня вшановує пам'ять Іоанна Предтечі або Івана Хрестителя. Вранці натщесерце потрібно випити святої води, щоб на весь рік запастися міцним здоров'ям. У народі цей день назвали Бражником або Зимовим весільником. У цей період масово святкували весілля. Прийнято було «запивати» щастя дівоче.

Що сьогодні не можна робити

Не можна нічого позичати - можна віддати щастя. Не потрібно нічого піднімати з дороги - знайдена річ може принести нещастя.

Прикмети на 20 січня

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ясна й холодна погода - до посушливого літа;

- похмуро та сніжно - до великого врожаю;

- туман - до хорошого врожаю зернових.

20 січня іменини

Іменини у Івана, Афанасія і Василя.

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Автор: Нана Чорна