21 листопада - 325-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 40 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 8 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 21 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Всесвітній день рибальства, Всесвітній день вітання, Всесвітній день телебачення, Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини, День без музики, Європейський день муковісцидозу.

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В Україні - День гідності і свободи, День десантно-штурмових військ ЗСУ, в США - День помилкового визнання, День начинки, День пряника, День усиновлення, День здоров'я у сільських поселеннях, в Італії - свято Діви Марії делла Салюте, в Греції - День Збройних сил, у Польщі - День соціального працівника.

Пам'ятні дати 21 листопада, річниці та події

21 листопада 1783 року відбувся перший в історії політ людей на повітряній кулі. Двоє французів піднялися на висоту 915 метрів у передмісті Парижа й успішно приземлилися через 25 хвилин.

У 1847 році на озері Мічиган згорів голландський пароплав «Фенікс». Загинули 240 осіб.

У 1877 році Томас Едісон запатентував фонограф.

Рано вранці 21 листопада 1916 року в Егейському морі затонув «Британік» - корабель-близнюк легендарного «Титаніка». Найбільше судно того часу, «Британік» був переобладнаний під госпіталь й брав активну участь у воєнних діях Першої світової війни. Він був одним із п'яти потоплених лайнерів компанії «Уайт Стар Лайн». «Британік» - госпітальне судно Його Величності, що будувалося спочатку як пасажирський лайнер «Гігантик», був останнім із серії трьох лайнерів класу «Олімпік». Він планувався як заміна потонулому «Титаніку» і мав ряд удосконалень. Однак йому так і не вдалося опинитися на лінії Саутгемптон - Нью-Йорк, для якої він будувався. Замість цього лайнер відразу ж був реквізований британським Адміралтейством, яке переобладнало його на госпітальне судно. У цій якості «Британік» приймав на борт більш як 3 тисячі пацієнтів. У листопаді 1915 року лайнер був зарахований до складу флоту й відправлений на Середземне море, де здійснив п'ять успішних рейсів у Східне Середземномор'я і вивіз у цілому 15 тисяч солдатів Британської імперії. 21 листопада 1916 року, налетівши на німецьку міну в Егейському морі, лайнер «Британік» перекинувся й затонув всього за 55 хвилин. Завдяки добре організованій рятувальній роботі, з 1 136 поранених і членів команди, що були на палубі, загинула тільки 21 людина. Жертвами стали ті, хто не встиг зістрибнути з корми, що високо піднялася над водою, з усе ще обертовими ходовими гвинтами. У 2000 році режисером Брайаном Тренчард-Смітом був знятий художній фільм «Британік».

У 1934 році відбувся перший виступ Елли Фіцджеральд - американської співачки, однієї з найбільших вокалісток в історії джазової музики («перша леді джазу», «перша леді пісень»), власниці голосу діапазоном у три октави, майстри скету й голосової імпровізації. Вона - 13-разовий лауреат премії «Греммі», лауреат Національної медалі мистецтв (США, 1987), президентської медалі Свободи (США, 1992), кавалер Ордена мистецтв і літератури (Франція, 1990) та багатьох інших почесних нагород. За свою 50-річну кар'єру випустила близько 90 альбомів тазбірок — як сольних, так і створених у співпраці з іншими відомими джазовими музикантами.

У 2013 році сталося обвалення торгового центру Maxima у Ризі. В результаті катастрофи загинули 54 людини, в тому числі три рятувальники, отримали поранення 40 осіб.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 21 листопада вшановує пам'ять святого Михайла. Християни вважають його одним із семи архангелів, архистратигом небесного воїнства, покровителем людського роду. Інші назви свята: «Михайло», «Михайло Брудник», «Михайлівські відлиги», «Михайлівські грязі», «Дворовий». За традицією день пов'язується з початком зими.

Що сьогодні не можна робити

Не можна сваритися й підвищувати голос. Також не можна важко фізично працювати. Ще цього дня сняться віщі сни. Але, щоб вони збулися, не можна їх розповідати.

Прикмети на 21 листопада

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- вранці іній - зима буде сніжною;

– вранці туман - до відлиги;

- день ясний - скоро прийдуть морози;

- йде мокрий сніг - весна буде дощовою.

21 листопада іменини

Іменини у Гавриїла, Михайла, Рафаїла і Павла.

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Автор: Нана Чорна