22 листопада - 326-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 39 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 9 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 22 листопада 2020

Цього дня світ відзначає День синів і День відігрівання у кав'ярнях.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікУ Сінгапурі - День бабусь і дідусів, у США - День "Поїхали кататися!", День журавлинної закуски, День пам'яті Джона Кеннеді, в Коста-Ріці - День учителя, у Гвінеї - День вторгнення, у Вірменії - День банківського працівника, в Киргизстані - День працівника прокуратури, в Мексиці - Свято святої Сесілії, в Азербайджані - День працівників юстиції, в Японії - День хороших подружніх пар.

Пам'ятні дати 22 листопада, річниці та події

22 листопада 1641 року англійський парламент прийняв "велику ремонстрацію" - перелік зловживань короля.

У 1909 році брати Орвілл і Вілбер Райт організували першу компанію для виробництва аеропланів.

У 1917 році в Канаді була утворена Національна хокейна ліга (НХЛ), тоді складалася з п'яти клубів - "Монреаль Канадієнс", "Монреаль Марунз", "Торонто Аренас", "Оттава Сенаторз" і "Квебек Булдогз".

У 1928 році в Парижі відбулося перше виконання оркестрової п'єси Моріса Равеля "Болеро". Цей твір, написаний французьким композитором, відразу отримав найширше визнання.

У 1960 році Запорізький завод "Комунар" (тепер - АТ "АвтоЗАЗ") випустив першу партію малолітражних легкових автомобілів "Запорожець".

У 1963 році в Далласі був убитий президент США Джон Кеннеді. Джон Кеннеді ще на посаді сенатора набув всенародної популярності. Чому сприяла в тому числі і його дружина - чарівна аристократка Жаклін Був'є. У січні 1961 року Джон Кеннеді був обраний президентом США, ставши наймолодшим главою держави за всю історію країни. Наприкінці 1963 року Кеннеді відправився у поїздку країною. 22 листопада 1963 року він і його Жаклін урочисто в'їжджали в центр Далласа на відкритому лімузині. О 12.30 снайпер відкрив вогонь. У президента влучили дві кулі - одна в шию, інша в голову. Він помер, не доїхавши до парклендського меморіального госпіталю. У вбивстві підозрювався 24-річний Лі Харві Освальд, колишній морський піхотинець. 24 листопада 1963 року, Освальд, який виходив із поліцейської дільниці в супроводі поліцейських, був застрелений власником нічного клубу Джеком Рубі. Тому винуватість Освальда так і не була ні доведена, ні спростована в суді. Після вбивства президента пост глави держави зайняв віце-президент Ліндон Джонсон із Техасу. Джона Кеннеді поховали 25 листопада 1963 року на Арлінгтонському національному кладовищі. Дружина і брати запалили Вічний вогонь на його могилі. Вбивство Кеннеді стало одним із найгучніших політичних злочинів 20 століття.

У 1977 році почалися польоти "Конкорда" з Парижа і Лондона в Нью-Йорк.

У 1987 році в Чикаго стався найвідоміший випадок вторгнення у телевізійний ефір. Під час показу вечірніх новин на каналі WGN-TV на екрані на 20 секунд з'явилася людина в масці героя науково-фантастичного серіалу Max Headroom. Зловмисник, який втрутився в ефір, не був знайдений.

У 1990 році прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку. Вона займала це крісло з 4 травня 1979 року. Перша жінка на цій посаді на Заході вважається переможцем "холодної війни" разом із президентом США Рональдом Рейганом. Маргарет Хільда Тетчер народилася в 1925 році у родині провінційного бакалійника, закінчила Оксфордський університет. Ставши біля керма нації, вона проявила себе майстерним, енергійним, рішучим керівником і зуміла домогтися значного зміцнення економіки і міжнародного престижу Англії. Прем'єрство Тетчер було найтривалішим у 20 столітті. Довше, ніж вона, британський уряд очолював тільки лорд Ліверпуль у 19 столітті. Тетчер і після відставки ще два роки залишалася членом Палати громад, а потім перейшла у Палату лордів. Після виходу у відставку написала книгу "Мистецтво управління державою". 26 червня 1992 року Тетчер було присвоєно особисте дворянство з титулом баронеси і герб. В останні роки життя Маргарет Тетчер важко хворіла. 21 грудня 2012 року вона перенесла операцію з видалення пухлини сечового міхура. Тетчер померла рано вранці 8 квітня 2013 року на 88-му році життя в готелі "Рітц" у центрі Лондона, де проживала після того, як наприкінці 2012 року її виписали з лікарні. Причиною смерті став інсульт. Прах Тетчер, це була кремація, згідно з волею покійної, поховали поруч із чоловіком Денисом на кладовищі військового госпіталю лондонського району Челсі. Похорони відбулися 17 квітня й обійшлися в 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 22 Листопада вшановує пам'ять преподобної Матрони Константинопольської. Інші назви свята: "Матрона зимова", "Мотрона наставниця", "Зима стає", "Зимовий день".

Що сьогодні не можна робити

Постарайтеся не брати на себе багато турбот. Не варто брехати й хитрувати, а також планувати важливі зустрічі і переговори. Також не їжте жирну та важку їжу.

Прикмети на 22 листопада

Читайте такожІменини в грудні: хто Та коли позначає День ангела, як назвати дитинуЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- іній затягнув дерева - до лютих морозів;

- йде дощ - урожай пшениці буде багатим;

- небо затягнуте хмарами і йде сніг - травень буде дощовим.

22 листопада іменини

Іменини у Олександра, Віктора, Іллі, Матрони, Порфирія, Цецилії, Антона, Іллі, Костянтина та Івана.

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Автор: Нана Чорна