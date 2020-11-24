24 листопада - 328-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 37 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 11 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 24 листопада 2020

Цього дня світ відзначає День моржа, День еволюції, Міжнародний день вина «Карменер».

У Туреччині - День учителя, у Самоа - Жіночий день, у Таджикистані - День прапора, в США - День завоювання друзів і впливу на людей, День вашого унікального таланту, День сардин, День коричневих локонів, у Конго - День революції, в Заїрі - День перевороту, в Індії - День мучеництва гуру Тегха Бахадура.

Пам'ятні дати 24 листопада, річниці та події

У 1642 році голландець Абель Тасман відкрив острів біля берегів Австралії, названий його ім'ям.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікУ 1859 році Чарльз Дарвін опублікував свою книгу «Походження видів шляхом природного відбору або збереження сприятливих порід у боротьбі за життя». Це видання розійшлося за один день.

24 листопада 1874 року американець Джозеф Глідден отримав патент на колючий дріт. Винахід полягав у тому, що на несучий дріт навивалися спіралі, що закінчуються шипами. Саме така конструкція колючого дроту, яка була проста та надійна, спочатку використовувалася для створення огорож навколо загонів для худоби – це був дешевий і ефективний спосіб огорожі величезних територій, що дало поштовх до розвитку пасовищного скотарства.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 24 листопада вшановує пам'ять преподобного Федора Студита. У народі вважається, що саме з цього дня починає стикнути земля. Інша назва свята - «Федір Заметуха».

Що сьогодні не можна робити

Не влаштовуйте сватання і весіль - подружнє життя буде нещасливим. Не варто з'ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами та недоброзичливцями - є ризик спровокувати конфлікт.

Прикмети на 24 листопада

Читайте такожІменини в грудні: хто Та коли позначає День ангела, як назвати дитинуЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- яскраве сонце - незабаром похолоднішає;

- мокрий сніг - протягом тижня настане відлига;

- на вулиці тепло - зима буде теплою, і навпаки.

24 листопада іменини

Іменини у Віктора, Вікентія, Максима, Стефаніди, Федора та Євгена.

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Автор: Нана Чорна