29 січня - 29-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 336 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 16 січня Юліанського календаря.

Яке свято 29 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються День мобілізації проти загрози ядерної війни, День незобов’язань і День неспішного заплітання кіс.

В Україні - День пам'яті Героїв Крут, у США - День штату Канзас, День дошкільного фітнесу, День скнари, День великої перуки, День кукурудзяних чіпсів, День собак-поводирів, День головоломок, День вільнодумців, День гвоздики, у Швейцарії - Фестиваль гурманів, у Непалі - День мучеників, у Молдові - День працівників прокуратури.

Пам'ятні дати 29 січня, річниці та події

Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зими29 січня 1616 року голландські мореплавці відкрили крайню Південну точку Південної Америки - мис Горн. Історія така: у 1615 році група купців із голландського міста Хорн організувала експедицію для пошуку нового шляху в Ост-Індію. 25 травня з гавані Хорна вийшли два судна: «Ендрахт» і «Хорн». На борту обох суден було 87 осіб. Командував експедицією Віллем Схаутен, а торговельним директором був Якоб Ле-Мер. 7 грудня вони досягли Патагонії, де витягли кораблі на пляж для очищення корпусів від налиплих черепашок і водоростей. Один із кораблів «Хорн», під час очищення спалахнув і згорів майже дотла. Команда «Хорна» зібрала врятовані пожитки і перебралася на «Ендрахт». Плавання тривало. 24 січня 1616 року корабель минув Магелланову протоку. Схаутен підозрював, що земля повинна колись скінчитися. Це сталося ввечері 29 січня. Схаутен назвав південний край Америки мисом Хорн (або мис Горн) на честь рідного міста і згорілого судна. Крім того, він довів, що Вогняна Земля – острів. Перетинаючи Тихий океан, експедиція зробила масу відкриттів: острови й цілі архіпелаги. Нарешті, 26 жовтня 1616 року корабель прибув до Батавії - центру Голландської Ост-Індії. Однак по прибуттю моряків, губернатор Батавії з подання Ост-Індійської компанії наказав заарештувати їх за порушення правил компанії - вони пройшли без дозволу Магелланову протоку. "Ендрахт" з вантажем був конфіскований. Схаутена, Ле-міра та вірних їм моряків відправили до Голландії, де на них чекав суд. Ле-Мер помер у дорозі. Громадська думка в Голландії була розбурхана. Суд виправдав мандрівників, губернатор Батавії був відкликаний зі своєї посади, а батькові Ле-Міра було повернуто судно з усім вантажем. Крім того, Ост-Індійська компанія сплатила морякам усі витрати, в тому числі й за смерть Ле-Міра. А Схаутен у 1619 році опублікував свої подорожні щоденники. Так мис Хорн (Горн) офіційно з'явився на картах.

У 1635 році кардинал Рішельє заснував Французьку академію.

У 1804 році був відкритий Харківський національний університет - один із найстаріших університетів Східної Європи.

У 1856 році королева Великої Британії Вікторія заснувала вищу військову нагороду країни - «Хрест Вікторії». Донині виготовляється нагорода з бронзи незмінно на ювелірній фірмі «Ханкокс». За формою - це простий хрест, у центрі розташовується корона та лев на ній. Слова «За відвагу» чітко визначають ступінь героїзму воїна, який отримав почесний орден. Право отримати «Хрест Вікторії» є у будь-якого солдата або офіцера, службовця в британській армії з одним тільки застереженням: подвиг повинен бути здійснений під вогнем противника. Мало кому за життя вдавалося отримати цю нагороду, тому король Едуард VII у 1902 році дозволив вручати «Хрест Вікторії» родичам загиблого героя. А король Георг V у 1920 році зумів переконати уряд в тому, що жодний злочин не дає права позбавляти героя законної нагороди. За всю історію існування цього ордена ним нагороджено 1356 осіб.

29 січня 1886 року вважається Днем народження бензинового автомобіля - Карл Бенц отримав патент на перший транспортний засіб, що працює на бензині. Після 1876 року, коли Ніколас Аугустін Отто запатентував двигун внутрішнього згоряння, багато винахідників працювали над його вдосконаленням. Перший автомобіль Бенца, зроблений у 1885 році, являв собою триколісний двомісний екіпаж вагою 250 кг на високих колесах зі спицями. На нього Бенц поставив свій новий чотиритактний бензиновий мотор із водяним охолодженням потужністю 0,9 к.с. Циліндр розміщувався горизонтально над віссю величезних задніх коліс і призводив до їхнього руху через одну ремінну та дві ланцюгові передачі. Машина розвивала сміховинну за нашими мірками швидкість-16 км/год, але на ті часи це була дуже прогресивна конструкція. Екіпаж був урочисто названий Motorwagen. У 1885 році Карл уперше продемонстрував свій триколісний саморушний екіпаж бюргерам Мангейма. Однак, новинка викликала не стільки інтерес, скільки роздратування. Коли Бенц вирішив проїхати містом, шум мотора перелякав коня м'ясника. Він помчав, розсипавши по дорозі вантаж. Щоб зам'яти скандал, Карл купив зіпсований товар, поставив автомобіль під навіс і почав його вдосконалювати. 29 січня 1886 року, після того, як винахід пройшов численні випробування й доопрацювання, Motorwagen отримав німецький імператорський патент №37435. У 1887 році перший в світі автомобіль дебютував на виставці у Парижі. Таких автомобілів було створено всього три, два з яких безслідно зникли, а третій красується на подіумі німецького музею у Мюнхені. Стан цього експоната оцінюється як дуже хороший, на автомобілі можна навіть їздити, правда, ніхто цього не робить - раритети треба берегти...

У 1896 році американський фізик Е.Груббе першим у світі використав радіоактивне випромінювання для лікування раку.

У 1927 році в Англії вперше з'явився готель із ванними кімнатами.

У 1960 році вченими була створена перша штучна нирка.

У 2000 році в казино Лас-Вегаса офіціантка Синтія Джей виграла 35 мільйонів доларів на автоматі «Однорукий бандит». Це - найбільший у світі виграш на гральних автоматах.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 29 січня вшановує пам'ять святого апостола Петра. У народі день назвали Петро Напівкорм, або Петрів день.

Що сьогодні не можна робити

Не беріть у руки нічого гострого. Є велика ймовірність завдати собі поранення.

Прикмети на 29 січня

Читайте такожСвята у лютому: які дати відзначатимуть українці в третій місяць зимиЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- заметіль - до дощового літа;

- мороз - літо буде спекотним і сухим;

- захід червоний - скоро буде мороз за сонячної погоди;

- яскравий місяць із крутими рогами - мороз посилиться.

29 січня іменини

Іменини у Максима, Петра, Леонілли та Івана.

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Автор: Нана Чорна