Цією обрядовою піснею прославляють народження Ісуса Христа.

Новорічно-різдвяний період чи не найулюбленіший для багатьох у році, адже він багатий різноманітними святами та вихідними днями.

Читайте такожСтарий новий рік: історія свята, як прийнято відзначати цей деньНовий рік, Різдво Христове, Свято Меланки, Василів день та Водохреща – це найяскравіші серед традиційних українських свят. Супроводжуються вони зазвичай пишними й веселими святкуваннями.

Одним із атрибутів новорічно-різдвяного циклу є колядки та щедрівки. Це величальні обрядові пісні, які традиційно виконуються на зимові свята від Різдва до Водохреща. У колядках, зокрема, прославляють народження Ісуса Христа, а щедрівками бажають добра, щастя, здоров'я і достатку сім'ям.

Однією з найвідоміших таких обрядових пісень є колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю!"

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Добрий вечір тобі, пане господарю: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що перший вже празник - Святеє Рождество: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А другий вже празник - Святого Василя: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А третій вже празник - Святі Водохрещі: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що перший празник зішле тобі втіху: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що другий празник зішле тобі щастя: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що третій празник зішле всім нам долю: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Зішле всім нам долю, Україні волю: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

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Автор: Аліна Вишневська