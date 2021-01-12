Новорічно-різдвяний період чи не найулюбленіший для багатьох у році, адже він багатий різноманітними святами та вихідними днями.
Читайте такожСтарий новий рік: історія свята, як прийнято відзначати цей деньНовий рік, Різдво Христове, Свято Меланки, Василів день та Водохреща – це найяскравіші серед традиційних українських свят. Супроводжуються вони зазвичай пишними й веселими святкуваннями.
Одним із атрибутів новорічно-різдвяного циклу є колядки та щедрівки. Це величальні обрядові пісні, які традиційно виконуються на зимові свята від Різдва до Водохреща. У колядках, зокрема, прославляють народження Ісуса Христа, а щедрівками бажають добра, щастя, здоров'я і достатку сім'ям.
Однією з найвідоміших таких обрядових пісень є колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю!"
Добрий вечір тобі, пане господарю!
Добрий вечір тобі, пане господарю: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А що перший вже празник - Святеє Рождество: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А другий вже празник - Святого Василя: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А третій вже празник - Святі Водохрещі: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А що перший празник зішле тобі втіху: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А що другий празник зішле тобі щастя: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А що третій празник зішле всім нам долю: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Зішле всім нам долю, Україні волю: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
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