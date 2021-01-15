Сьогодні церква відзначає 6 чоловічих 2 жіночих іменин.

Іменини - це день шанування церквою святого або мученика, чиє ім'я носить людина. У день іменин встановлюється особливий духовний зв'язок між християнином і його покровителем з небес: Святий спостерігає за своїм тезкою і оберігає його від нещасть. У православ'ї існує звичай серед батьків називати дитину одним з імен святих, яких шанує церква в день народження малюка. Християни вірять, що так дитина знайде небесний захист і заступництво від хвороб.

Жіночі іменини 15 січня

Василь: форма давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Кузьма: походить від грецького імені Космас - "коваль".

Марк: варіант грецького імені Маркос, від латинського слова marcus - "молоток", і від французького marquis - "маркіз".

Петро: від давньогрецького імені Петрос - "твердий", "камінь", "надійний".

Серафим: від пізньолатинського імені Seraphinus, від слова срафім - "вогненний".

Сергій: утворено від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Жіночі іменини 15 січня

Уляна: радянська форма імені Юлія, радянське ім'я на честь Ульянова Володимира (Леніна).

Юлія, Юліана: жіночі варіанти чоловічого імені Юліан, що походить від родового імені Julius - "пухнаста", "кучерява", "з роду Юліїв", "липнева".

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Автор: Катерина Пулатова