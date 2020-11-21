Іменини - це духовний День народження, день пам'яті святого покровителя, ім'я якого носить людина. З давніх-давен православні віруючі називали дітей на честь одного зі святих, пам'ять яких шанувалася в день народження малюка. Так у новонародженого з'явиться духовний зв'язок з Небесами і своїм Ангелом-хранителем.
Православний календар іменин від УНІАН підкаже, яке ім'я підібрати для дитини, народженої сьогодні, і кого привітати з іменинами.
Чоловічі іменини 21 листопада
Гавриїл: форма давньоєврейського імені Габріель - "Божий воїн".
Михайло: походить від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу".
Павло: від римського родового імені Paulus - "незначний", "скромний", "молодший".
Рафаель: утворено від давньоєврейського імені Рефаель - "Бог зцілив".
Жіночі іменини 21 листопада
Марта: форма давньоєврейського імені Марта - "господиня", "пані", "наставниця".
Марфа: східноєвропейська форма від Марти.
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