4 чоловічих і 2 жіночих імені сьогодні відзначають свої іменини.

Іменини - це духовний День народження, день пам'яті святого покровителя, ім'я якого носить людина. З давніх-давен православні віруючі називали дітей на честь одного зі святих, пам'ять яких шанувалася в день народження малюка. Так у новонародженого з'явиться духовний зв'язок з Небесами і своїм Ангелом-хранителем.

Православний календар іменин від УНІАН підкаже, яке ім'я підібрати для дитини, народженої сьогодні, і кого привітати з іменинами.

Чоловічі іменини 21 листопада

Гавриїл: форма давньоєврейського імені Габріель - "Божий воїн".

Михайло: походить від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу".

Павло: від римського родового імені Paulus - "незначний", "скромний", "молодший".

Рафаель: утворено від давньоєврейського імені Рефаель - "Бог зцілив".

Жіночі іменини 21 листопада

Марта: форма давньоєврейського імені Марта - "господиня", "пані", "наставниця".

Марфа: східноєвропейська форма від Марти.

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Автор: Катерина Пулатова