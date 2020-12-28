Православна церква щодня відзначає іменин деяких святих. У ці дні в церкві вшановують видатних людей і великомучеників, а тезки святих звертаються до своїх покровителів. Серед батьків є традиція давати новонародженим церковні імена. Дитину називають на честь одного зі святих, чию пам'ять шанують в день народження малюка. Так у дитини з'явиться свій Ангел-хранитель і небесне заступництво. Календар іменин від УНІАН підкаже кого привітати з Днем ангела сьогодні і як назвати дитину.
Чоловічі іменини 28 грудня
Олександр: форма давньогрецького імені Александрос, від слова алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", тобто "людський захисник".
Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".
Іларіон: походить від давньогрецького імені Хіларіон, від слова хіларос - "радісний", "веселий".
Павла: утворено від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "молодший".
Степан: варіант давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "вінець", "корона".
Жіночі іменини 28 грудня
Сюзанна: від давньоєврейського імені Шошана - "лілія", "біла лілія".
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