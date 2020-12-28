У церковному календарі сьогодні відзначаються 6 іменин.

Православна церква щодня відзначає іменин деяких святих. У ці дні в церкві вшановують видатних людей і великомучеників, а тезки святих звертаються до своїх покровителів. Серед батьків є традиція давати новонародженим церковні імена. Дитину називають на честь одного зі святих, чию пам'ять шанують в день народження малюка. Так у дитини з'явиться свій Ангел-хранитель і небесне заступництво. Календар іменин від УНІАН підкаже кого привітати з Днем ангела сьогодні і як назвати дитину.

Чоловічі іменини 28 грудня

Олександр: форма давньогрецького імені Александрос, від слова алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", тобто "людський захисник".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Іларіон: походить від давньогрецького імені Хіларіон, від слова хіларос - "радісний", "веселий".

Павла: утворено від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "молодший".

Степан: варіант давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "вінець", "корона".

Жіночі іменини 28 грудня

Сюзанна: від давньоєврейського імені Шошана - "лілія", "біла лілія".

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Автор: Катерина Пулатова