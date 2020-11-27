Власники 12 чоловічих імен сьогодні відзначають День ангела.

Згідно з давньою церковною традицією заведено вшановувати пам'ять видатних святих і великомучеників, які прославилися благочестивими вчинками. Кожен день в році присвячується пам'яті їх іменам. У церковному календарі відзначені дати всіх іменин. Люди з іменами святих у свій день ангела встановлюють духовний зв'язок зі своїм тезкою-покровителем. Віруючі батьки називають дитину одним з імен святих, яких згадує церква в день народження малюка. Так у нього з'явиться Ангел-хранитель, який буде супроводжувати його по життю.

Чоловічі іменини 29 листопада

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський".

Віктор: перекладається з латинської victor як "переможець".

Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі".

Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Макар: походить від давньогрецького слова Макаріос - "блаженний", "щасливий".

Матвій: форма давньоєврейського імені Матвій - "дарований Богом", "Божа людина".

Михайло: утворено від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Сергій: походить від римського родового імені Sergius- "знатний", "високий".

Теодор, Федір: сучасні форми грецького імені Теодорос - "дарований Богом", "Божий дар".

Читайте також інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова