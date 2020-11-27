Згідно з давньою церковною традицією заведено вшановувати пам'ять видатних святих і великомучеників, які прославилися благочестивими вчинками. Кожен день в році присвячується пам'яті їх іменам. У церковному календарі відзначені дати всіх іменин. Люди з іменами святих у свій день ангела встановлюють духовний зв'язок зі своїм тезкою-покровителем. Віруючі батьки називають дитину одним з імен святих, яких згадує церква в день народження малюка. Так у нього з'явиться Ангел-хранитель, який буде супроводжувати його по життю.
Чоловічі іменини 29 листопада
Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський".
Віктор: перекладається з латинської victor як "переможець".
Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі".
Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Макар: походить від давньогрецького слова Макаріос - "блаженний", "щасливий".
Матвій: форма давньоєврейського імені Матвій - "дарований Богом", "Божа людина".
Михайло: утворено від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Сергій: походить від римського родового імені Sergius- "знатний", "високий".
Теодор, Федір: сучасні форми грецького імені Теодорос - "дарований Богом", "Божий дар".
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