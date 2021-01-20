Сьогодні церква вшановує пророка, який засвідчив про пришестя на землю Єдинородного Сина Божого та хрестив Спасителя у водах Йордану.

Сьогодні, 20 січня, православні віруючі відзначають велике свято – собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Церква вшановує того, хто послужив справі хрещення Христового, поклавши свою руку на голову Спасителя.

Хто такий Іоанн Предтеча

Пророк Іоанн Хреститель народився в родині священика Захарії і праведної Єлизавети, котрі жили біля Хеврона, на південь від Єрусалиму. Він є родичем Ісуса Хреста по материнській лінії й з’явився на світ на шість місяців раніше за Господа.

Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зимиЗ милості Божої він уникнув смерті, коли за велінням Ірода у Віфлеємі та його околицях убивали немовлят. Виріс святий Іоанн у дикій пустелі, постом та молитвою готуючи себе до великого служіння. Він залишився пустельником доти, поки Господь не закликав його в 30-му віці до проповіді єврейському народові.

Саме пророк Іоанн заявив про пришестя на землю єдинородного Сина Божого і хрестив самого Спасителя у річці Йордан, а також засвідчив появу Пресвятої Трійці в день Хрещення.

Підкоряючись своєму покликанню, пророк Іоанн з'явився на берегах Йордану, щоб приготувати народ до прийняття очікуваного месії. Іоанн звернувся до людей, проповідуючи покаяння та хрещення на відпущення гріхів. Тоді ж до річки прийшов і Ісус Христос і попросив, щоб Іоанн Предтеча хрестив його. Пророк був здивований до глибини душі таким проханням, але Христос запевнив його, що "годиться виповнити усю правду".

Виконуючи ритуал, пророк Іоанн поклав праву руку на маківку Христа, в зв'язку з чим десницю святого пізніше особливо шанували. Хрещення супроводжувалося чудесами, які відкрили людям месіанство Ісуса: з неба на Христа зійшов святий дух у вигляді голуба. При цьому було чути голос із неба: "Це син мій улюблений, що його я вподобав". Того дня було засвідчено таїнство Святої Трійці. Адже Бог з’явився у трьох іпостасях: Бог Отець – у голосі, Син Божий – у плоті, Дух Святий – у вигляді голуба.

Після знамення до Спасителя приєдналися перші двоє апостолів. Коли ж Ісус Христос перебував у роздумах в пустелі, Іоанна Предтечу заарештували. Своє життя святий Іоанн завершив мученицьки – він був обезголовлений.

Іоанн Хреститель у православ'ї вважається найважливішим молитовником за всіх християн.

Що можна та не можна робити у свято Іоанна Предтечі

Ранок прийнято починати з того, що потрібно випити стакан святої водохресної води натще. Це потрібно для того, щоб весь рік бути здоровим, щоб усі хвороби обходили осторонь.

Читайте такожДень соборності України 2021: коли відзначаємо, історія та традиції знакового святаСьогоднішній день у народі називають Бражником, адже цього дня прийнято "запивати" горе, в тому числі й брагою. Особливо в цей обряд вірили дівчата на виданні, котрим батьки вибрали чоловіків на свій розсуд. Люди вважали, що якщо в цей день "обмити" горе шлюбу без взаємного кохання, то у сімейному житті на майбутню дружину чекає менше сліз.

У народі цього дня не приймали подарунки від малознайомих і не дуже близьких людей. Вважалося, що разом із дарунком можна отримати неприємності та хвороби.

Не можна 20 січня рахувати дрібні гроші, а також давати у борг, інакше прийдуть фінансові труднощі. Водночас допомагати близьким на безоплатній основі можна й навіть потрібно.

Прикмети та повір’я 20 січня

День Іоанна Предтечі також називають Перезимник, адже у народі вірять, що святий несе першу звістку про весну. Тому багато народних прикмет 20 січня стосуються, зокрема, передбачення щодо майбутньої весни і літа.

Сніг або заметіль цього дня обіцяють снігову погоду до самої Масляної.

Якщо погода надворі стояла ясна, але все одно було холодно, то варто чекати літо з посухою. Якщо було похмуро й сніжно – це ознака багатого врожаю.

Ранковий туман обіцяє хлібний урожай.

Холодна і безхмарна погода – влітку дощів не буде, якщо день похмурий і йде сніг - багаті врожаї.

Небо чисте і зоряне – до холодів, хмарне – до негоди.

Віє вітер південний – грози будуть все літо.

Хмарно або йде сніг – літо буде хорошим.

Зграї синиць біля житла – йдуть великі морози.

Над водою туман стелиться – хліб добре вродить.

У разі, якщо з сьогоднішнього дня морози протримаються цілий тиждень, то відразу після них буде весняна відлига.

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Автор: УНІАН