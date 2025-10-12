Конкурс відбудеться невдовзі у Грузії.

Відбувся фінал Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2025". Стало відомо, хто представить Україну на конкурсі в Грузії.

У фіналі відбору виступило шість учасників, серед яких лише один конкурсант здобув перемогу. Як повідомляє Суспільне, голосування відбувалося у кілька етапів. Традиційно переможця обирали глядачі та члени журі, якими в цьому році стали Мішель Андраде, Влад Дарвін та Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

За результатами голосування журі найвищий бал здобув дует Злати Іванів та Владислава Васицького, який виступав з піснею "Зоряний час". Однак, все кардинально змінила саме думка глядачів.

Саме телеглядачі визначили переможця Нацвідбору, віддавши шість балів Софії Нерсесян, яка разом з п'ятьма балами від суддів здобула перемогу. 10-річна співачка з Києва представлятиме Україну з піснею "Мотанка".

Цю композицію для Софії створила цьогорічна музична продюсерка відбору Світлана Тарабарова. Дівчинка стає голосом всіх українських дітей. Своєю піснею-маніфестом "Мотанка" вона закликає захистити життя найменших українців від війни.

"Дитяче Євробачення-2025" пройде у столиці Грузії Тбілісі 13 грудня. У конкурсі візьмуть участь 18 країн, серед яких і Україна.

Нагадаємо, що невдовзі відбудеться дорослий Нацвідбір на "Євробачення-2026". Нещодавно було оголошено ім'я цьогорічного музичного продюсера.

