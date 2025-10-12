Студія абсолютно впевнена в успіху сиквела.

На New York Comic-Con сценарист фільму "Мортал Комбат 2" Джеремі Слейтер підтвердив, що вже працює над сценарієм третьої частини франшизи.

За його словами, студії New Line Cinema і Warner Bros. Discovery залишилися задоволені тим, як розвивається сиквел, і вирішили не відкладати підготовку до продовження.

Слейтер зазначив, що поки що зарано говорити про деталі сюжету або про повернення конкретних персонажів, однак, найімовірніше, нова частина безпосередньо продовжуватиме події "Мортал Комбат 2".

Раніше "Мортал Комбат 2" планували випустити 24 жовтня 2025 року, але студії перенесли прем'єру на 15 травня 2026-го. За даними джерел Deadline, травень визнали більш вигідним періодом для широкого прокату блокбастерів, тоді як осінні дати часто перетинаються з сезонами нагород і святковими релізами.

За інформацією інсайдерів, у Warner Bros. Discovery покладають на продовження великі надії. Оптимізм пов'язаний не тільки з успішними тестовими показами, а й із вражаючими результатами трейлера - він став одним із найпопулярніших в історії студії, набравши 106 мільйонів переглядів за першу добу після публікації.

Постановкою "Мортал Комбат 2" займається Саймон Маккуоїд, який зняв і першу частину франшизи 2021 року, а продюсером знову виступає Джеймс Ван, чия компанія Atomic Monster курирує проєкт. Зйомки завершилися наприкінці весни, і зараз фільм перебуває на стадії постпродакшну.

Раніше ми розповідали, що творець Mortal Kombat уже подивився другий фільм і залишився задоволеним. Він навіть тегнув продюсера фільму Тодда Гарнера з проханням поквапитися і теж готуватися до прем'єрного показу.

