Рік розпочнеться традиційними тривалими новорічними вихідними. Багатим на свята буде також і травень.

Наступного, 2021-го, року в Україні традиційно відзначатиметься чимало державних і релігійних свят, які подарують додаткові вихідні дні.

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніЧастина свят мають сталу дату, а деякі з них є перехідними й щороку святкуються в різні дні. Загалом у 2021 році на українців очікує понад десяток офіційних святкових днів.

Як і зазвичай, рік розпочнеться довгими новорічно-різдвяними святами, завдяки яким українці матимуть також декілька вихідних днів. Традиційно багатим на свята й, відповідно, вихідні буде травень. Звісно ж, у прийдешньому році відзначатимуться важливі для держави свята – День Конституції та День незалежності України.

Свята у 2021 році: календар на рік

1 січня (п’ятниця) - Новий рік

(п’ятниця) - Новий рік 7 січня (четвер) - Різдво Христове, православне

(четвер) - Різдво Христове, православне 8 березня (понеділок) - Міжнародний жіночий день

(понеділок) - Міжнародний жіночий день 1 травня (субота) - День міжнародної солідарності трудящих

(субота) - День міжнародної солідарності трудящих 2 травня (неділя) - Великдень

(неділя) - Великдень 9 травня (неділя) - День Перемоги

(неділя) - День Перемоги 20 червня (неділя) - Трійця

(неділя) - Трійця 28 червня (понеділок) - День Конституції України

(понеділок) - День Конституції України 24 серпня (вівторок) - День незалежності України

(вівторок) - День незалежності України 14 жовтня (четвер) - День захисника України

(четвер) - День захисника України 25 грудня (субота) - Різдво Христове, католицьке

Святкові вихідні 2021 року

Січень 2021

У перший місяць нового року українці матимуть 2 додаткові офіційні вихідні дні – 1 січня та 7 січня. Крім того, згідно з розпорядженням уряду, вихідними також стануть п'ятниця, 8 січня. Таким чином, на Різдво в Україні буде 4 вихідних поспіль – з 7 по 10 січня. Таке перенесення доведеться відпрацювати у суботу, 16 січня.

Березень 2021

Наступного року Міжнародний жіночий день (8 березня) припадає на понеділок. Тому цього дня українці матимуть вихідний.

Травень 2021

1 травня, коли святкується День праці, у новому році буде в суботу, а вже наступного дня, 2 травня, в Україні святкуватимуть православний Великдень. За кілька днів, а саме – в неділю, 9 травня, традиційно відзначатиметься День Перемоги. Оскільки всі три свята припадають на вихідні, то українці отримають додаткові дні для відпочинку.

Червень 2021

У перший місяць літа прийдешнього року в Україні відзначатимуть два державні свята – Трійцю та День Конституції. Завдяки їм мають бути додаткові вихідні у червні.

Серпень 2021

Цього місяця Україна відзначатиме головне своє свято – День незалежності. 24 серпня у 2021 році припадає на вівторок, тож цей день стане вихідним. Цей місять потішить українців тривалими вихідними – з 21 по 24 серпня, адже понеділок, 23 серпня, також буде неробочим днем. Замість нього робочою буде субота, 28 серпня.

Жовтень 2021

День захисника України, який щорічно відзначають 14 жовтня, припадає на четвер, відповідно, він буде вихідним. Наступного дня українці також відпочиватимуть, але доведеться відпрацювати в суботу, 23 жовтня. Відповідно, у другий місяць осені в Україні буде чотириденний святковий вікенд – з 14 по 17 жовтня.

Грудень 2021

Останній місяць року в Україні примітний одним офіційним святом – це католицьке Різдво, яке святкується 25 грудня. Прийдешнього року воно припадає на суботу, тож наступний понеділок, 27 грудня, має бути неробочим днем.

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Автор: Аліна Вишневська