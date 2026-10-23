Елайджа Вуд, Орландо Блум і Роберт Карлайл зніматимуться у 3-му сезоні 'Джентльменів'

Гай Річі готується розпочати зйомки продовження популярного серіалу.

Акторський склад третього сезону кримінально-комедійного серіалу "Джентльмени" (The Gentlemen) від Гая Річі поповнився кількома гучними іменами.

Як пише Variety, у продовженні серіалу, зйомки якого розпочнуться вже зовсім скоро у Великій Британії та Марокко, зіграють Елайджа Вуд (трилогія "Володар перснів"), Орландо Блум (трилогія "Володар перснів") та Роберт Карлайл ("На голці", "28 тижнів потому").

Крім того, у продовженні серіалу зіграє британський актор і режисер Декстер Флетчер, який співпрацював із Річі на початку кар'єри ("Карти, гроші, два стволи").

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Також до акторського складу серіалу в третьому сезоні приєднаються Бруна Маркезіні (серіал "Друзі з привілеями"), Ед Спелірс (серіал "Ти"), Саффрон Берроуз (серіал "Ти") та Багзі Мелоун ("Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати").

Зазначається також, що до головних ролей у новому сезоні серіалу повернуться Тео Джеймс ("Пограбування: План "Лондон", франшизи "Інший світ", "Дивергент", серіали "Абатство Даунтон", "Білий лотос", "Дружина мандрівника в часі"), Кая Скоделаріо (серіал "Молокососи", франшиза "Бігун у лабіринті", фільми "Пірати Карибського моря: Мертві не розповідають казок", "Гарний, поганий, злий", "Обитель зла: Раккун-Сіті"), Рей Вінстон ("Відступники", "Холодна гора", "Чорна вдова"), Вінні Джонс ("Карти, гроші, два стволи", "Великий куш", "Євротур"), Бенджамін Клементін ("У руках Данте", франшиза "Дюна") та інші.

А ось про потенційне повернення персонажів Деніела Інгса (серіали "Корона", "Чорне дзеркало", "Лицар семи королівств") та Джанкарло Еспозіто (серіали "Пуститися берега", "Мандалорець", "Калейдоскоп") поки що нічого не відомо.

Повідомляється, що в третьому сезоні "Едді (Тео Джеймс) і Сьюзі (Кая Скоделаріо) візьмуться за свій найсміливіший проєкт – будівництво казино на Близькому Сході. Але оскільки небезпека чатує буквально на кожному кроці, чи не зайшов Герцог, рухомий своїми нестримними амбіціями, занадто далеко?"

Нагадаємо, перший сезон "Джентльменів" вийшов на Netflix у березні 2024 року й отримав позитивні відгуки. Продовження серіалу вийшло на екрани у вересні 2026 року.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 8,1 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 81% схвалення від критиків і 86% від глядачів. Тим часом на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 67 із 100 балів, а широка аудиторія – у 7 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "загалом позитивні відгуки".

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