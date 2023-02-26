Останній день Масниці, 26 лютого, називається Проводи Масниці або Проводи зими.

Традиційне свято Масниці, його ще у нас називають Колодієм, – відзначають українці з 20 по 26 лютого 2023 року. Поласувати млинцями та іншими смаколиками кияни у Національному музеї народної архітектури та побуту Пирогів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, на Колодія у Києві спалили опудало російського диктатора. Таким обрядовим способом в Україні розправилися з Володимиром Путіним.

Кореспондентка розповіла, що українці хочуть розпрощатися не лише із зимою, а й з російським президентом. Тож на святкуванні Масниці вони замість спалення опудала вирішили побачити, як горить портрет Путін.

Відео дня

"Колодій - це цікавий обряд, який пов'язаний з тим, щоб спонукати молодь одружуватись й продовжувати український рід. А під час російської "Масленицы" міряються силою. У цьому вся різниця", - пояснює Інна Кукліна, учений секретар музею просто неба у Пирогові.

Масляна 2023

Масляна 2023 відзначається з 20 по 26 лютого. Останній день, 26 лютого, називається Проводи Масляної або Проводи зими.

В останній день святкувань спалюють опудало зими - це символізує прощання з холодами, а також усім поганим, що сталося за рік. В цьому і полягає головний сенс свята.

Цю неділю ще називають Прощеною. Цього дня закінчували святкувати, просили один в одного вибачення за скоєні образи та самі прощали кривдників. За традицією, зустрівшись, люди говорили один одному:" Прости мене", а у відповідь чули: "Бог тебе простить". Також в цей день поминали покійних і спалювали опудало Масляної.

Вас також можуть зацікавити новини: