Музика – чудовий спосіб створити неймовірно казкову атмосферу. Напередодні новорічно-різдвяних свят хочеться додати у свій плей-лист трішки зимової магії – красивих святкових пісень. Вони викликають у кожного з нас особливо трепетні передчуття світлого й доброго.
УНІАН зробив добірку найбільш відомих і по-справжньому святкових новорічних пісень.
ABBA - Happy New Year
Новорічна пісня шведського квартету ABBA є своєрідним привітанням з Новим роком, яке не втрачає актуальності.
Frank Sinatra - Let It Snow!
Одна з найвідоміших різдвяних пісень. Найбільш популярна у виконанні легендарного американського співака Френка Сінатри.
Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree
Ця пісня лунає в чудовому фільмі "Сам удома". Перший виконавець — Бренда Лі, яка у 1958 році записала і випустила її як сингл.
Johnny Mathis - It's Beginning to Look a Lot Like Christmas
Дуже атмосферна святкова пісня у виконанні Джонні Метіса. Цей різдвяний хіт, написаний Мередіт Вілсон в 1951 році.
Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You
Відома американська співачка Мерайя Кері випустила цей сингл у 1994 році. Відтоді її пісня щороку додає святкового настрою.
Bobby Helms - Jingle Bell Rock
Весела мелодія, кришталеве звучання дзвіночків і радісний спів зроблять цю пісню одним із найулюбленіших хітів. Без неї свято взагалі важко уявити. Найбільш відома у виконанні Боббі Хелмса, який був першим виконавцем.
Wham! - Last Christmas
Справжній хіт британського поп-дуету Wham!, випущений у 1984 році. Вона досі неймовірно популярна і під новорічні свята нерідко з'являється в хіт-парадах. На цю пісню записано безліч кавер-версій.
Гурт "Скрябін" – З Новим роком і Рождеством
Добра, святкова пісня від легендарного українського гурту "Скрябін" подарує теплі емоції та побажання щасливих новорічно-різдвяних свят.
Щедрик
Українська народна пісня в обробці Леонтовича стала справжнім шедевром усіх часів і народів. Версій "Щедрика" – дуже багато як різними мовами, так і в різних музичних стилях. Виконала цю легендарну пісню, зокрема, й українська співачка Тіна Кароль.
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