У цей день влаштовують застілля і співають щедрівки.

У ніч з 13 на 14 січня в народі відзначають неофіційне свято - Старий Новий Рік. У цей день за старим стилем настає 1 січня. З 1918 році в Україні в побуті використовується новий Григоріанський календар, проте церква відмовилася здійснювати перехід і все ще відзначає всі свята за юліанським календарем. Стара дата Нового року запам'яталася українцям, і багато сімей відзначають Новий рік двічі. У цей день заведено накривати багатий стіл і щедрувати по сусідніх будинках. А вранці 14 січня хлопчики і чоловіки посівають будинки зерном і співають засівалки з побажанням щастя.

Привітання зі Старим Новим роком

Старий Новий рік наступає,

Все лихе з собою забирає.

Хай взамін щастя подарує,

Добро та успіх вам змайструє.

Щоб здоровою була родина,

Цінувалася кожна хвилина.

Щоб моменти старі береглись,

А пісні новорічні лились.

Із Старим Новим вас роком

Хочу щиро привітати,

Щастя, радості і грошей

Вам дозвольте побажати.

Збудуться хай мрії ваші,

Успіх з вами завжди буде

І капризна хай фортуна

Цілий рік вас не забуде.

Старий Новий добрий рік

Завітав на наш поріг.

Всім веселощів, достатку

Від душі він приберіг!

Побажаю вам у свято

Здійснень бажаних багато.

Жити рік в великім щасті

Та жаданому багатстві!

Щоб рік старий погане все забрав,

Про добрі справи нагадав.

Щоб свято за столом сім’ю зібрало

Та щастя в домі хазяйнувало.

Щоб сміх дитячий лунав,

Господь від бід оберігав.

Щоб правило світом добро,

Перемогти все зло могло.

Старий Новий Рік - ура,

Святкувати знов пора.

Бій курантів повториться,

І бажання хай здійсниться.

В келих ти налий вина,

Випивай його до дна.

Так вже прийнято в країні —

Свято святкувати в двійні.

Рій Старий свято особливе,

Він забирає з хати неважливе.

Лиш добро в замін приносить,

Нічого від господаря не просить.

Щоб панувало завжди свято,

Жила родина вся крилато.

Щоб справи всі складались,

Гроші в бізнес вкладались.

Хай особливе дружнє свято,

Щастя принесе багато.

Та в старому році залишить,

Все те, що щасливим не личить.

Хай кожен мети досягне,

У вірності Богу присягне.

Щоб гармонія у всьому була,

Родину від бід берегла.

Вас вітаю я із святом

Старим Новим роком,

Доля хай мішок з грошима

Вам підкине ненароком.

Щастя хай живе постійно

У вашій оселі,

Хай любов вас зігріває,

Пристрасть крутить в каруселі.

Зі Старим Новим роком всіх вітаю. Оскільки він уособлює собою старе і нове, то нехай сірість і розруху рік старий забере, а в новому буде бадьорий рух вперед, нові невимовні враження і щоб завжди знаходилося місце для свята.

Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай відгомони минулого будуть добрими, нехай попереду чекає тільки щастя. Бажаю морозної свіжості, натхнення на весь рік, мандаринового настрою, яскравих вогнів удачі і міцного, як лід на річці в холоднечу, здоров'я.

Ось і старий Новий Рік! Вітаю всіх зі святом, бажаю щастя і здоров'я, веселих посмішок і відмінного настрою, сміху і радості, любові і взаємності, тепла і душевності. Нехай святковий настрій ще довго зігріває душу, а свято запам'ятається шумом і веселощами хорошої компанії!

Вітаю зі Старим Новим роком. Бажаю щастя, миру та добробуту. Нехай Новий рік за старою доброю традицією подарує чарівну казку та справжнє диво. Нехай попереду чекають радісні дні та чудові новини. Нехай у житті не буде лиха та кривд. Нехай живе у серці любов. Нехай Старий Новий рік здійснить головне бажання, подарує щедрі посмішки та обійми.

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Автор: Катерина Пулатова