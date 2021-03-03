Цей день відзначають в останній день Масляного тижня.

Щорічно з настанням весни відзначається велике і веселе народне свято - Масляний тиждень. Кожен день цього тривалого свята має свої традиції. Останній день цього тижня називається Прощеною неділею. У цей день потрібно щиро вибачитися перед усіма, кого ви образили, і самим пробачити всі образи.

Дата Прощеної неділі у 2021 році

Прощена неділя щорічно відзначається в останній день перед Великим постом, який цього року починається 15 березня. Тому дата свята випадає на 14 березня.

Цей день не дарма відзначають напередодні Великого посту. Дуже важливо виходити в піст не тільки з дотриманням відмови від м'яса, але і чистими помислами і думками. А прощення і відпущення образ допомагають людині духовно очиститися.

У цей день просять вибачення у Бога за свої гріхи, а також у близьких і друзів, колег. У відповідь на вибачення заведено відповідати: "Бог простить, і я прощаю". Ця фраза означає, що будь-яка людина грішна і недосконала, і не може судити інших людей. Якщо людина не може пробачити образу, то потрібно чесно сказати про це, а потім покаятися в церкві. Також вибачення просять перед покійними.

У Прощену неділю проводять велике прибирання в будинку, готуючись зустрічати пост. Доїдають останні млинці з Масляної. Також перестилають ліжка в будинку і перемивають посуд. Однак важка робота в цей день під забороною.

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Автор: Катерина Пулатова