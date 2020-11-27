Цей багатоденний піст є своєрідною підготовкою до важливого православного свята – Різдва Христового.

Різдвяний піст пов’язаний з одним із найважливіших християнських свят – Різдвом Христовим. Це останній багатоденний піст у році, який є підготовкою до святкування важливої події – народження Ісуса Христа.

Різдвяний піст 2020-2021: дати початку та закінчення

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікРіздвяний піст ще називають Пилиповим, адже заговини (останній день, коли можна їсти все досхочу) припадають на 27 листопада, коли вшановується пам’ять апостола Пилипа.

У сам піст православні християни входять 28 листопада й дотримуються його впродовж 40 днів. Завершується цей піст традиційно у переддень Різдва Христового вже наступного року, тобто останнім днем нинішнього буде 6 січня 2021 року.

Що можна та заборонено їсти в Різдвяний піст

Як і під час будь-якого іншого посту, згідно із церковним монастирським уставом, під заборону в Різдвяний підпадають м’ясо, яйця, молоко та молочні продукти. Основу ж пісного столу в цей період становлять овочі, фрукти, каші, гриби, бобові, горіхи.

Так, до 19 грудня в понеділок можна їсти гарячу їжу без олії, в середу і п'ятницю – суворий піст (сухоїдіння – можна лише овочі, фрукти, хліб). У вівторок, четвер, суботу та неділю – дозволено вживати їжу з рослинною олією.

Риба у Різдвяний піст дозволяється в суботні й недільні дні, а також у великі церковні свята такі, як Введення Пресвятої Богородиці та святителя Миколая.

В останній тиждень посту, з 2 січня по 6 січня, обмеження посилюються – риба не дозволяється навіть у суботу та неділю.

Мирянам необов'язково дотримуватися Різдвяного посту за всієї строгості. Так, можна відмовитися від днів сухоїдіння, але найкраще обговорити норму посту зі своїм духівником або зі священиком, у якого найчастіше вони сповідуються.

Меню в Різдвяний піст: харчування по днях

28 листопада (субота) - дозволена риба, морепродукти, гаряча їжа з олією;

(субота) - дозволена риба, морепродукти, гаряча їжа з олією; 29 листопада (неділя) - дозволені риба, морепродукти, гаряча їжа з олією;

(неділя) - дозволені риба, морепродукти, гаряча їжа з олією; 30 листопада (понеділок) - дозволена гаряча їжа без олії;

(понеділок) - дозволена гаряча їжа без олії; 1 грудня (вівторок) - риба, гаряча їжа з олією;

(вівторок) - риба, гаряча їжа з олією; 2 грудня (середа) - сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи);

(середа) - сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи); 3 грудня (четвер) - дозволена риба і морепродукти, гаряча їжа з олією;

4 грудня (п'ятниця) - на честь свята Введення Богородиці дозволяються до вживання риба, страви з олією та вино.

(п'ятниця) - на честь свята Введення Богородиці дозволяються до вживання риба, страви з олією та вино. 5 грудня (субота) - можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

(субота) - можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією; 6 грудня (неділя) - можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

(неділя) - можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією; 7 грудня (понеділок) - дозволяється гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби;

(понеділок) - дозволяється гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби; 8 грудня (вівторок) - риба, морепродукти, гаряча їжа з олією;

(вівторок) - риба, морепродукти, гаряча їжа з олією; 9 грудня (середа) - сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи);

(середа) - сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи); 10 грудня (четвер) - риба і морепродукти, гаряча їжа з олією;

(четвер) - риба і морепродукти, гаряча їжа з олією; 11 грудня (п'ятниця) - сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи);

(п'ятниця) - сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи); 12 грудня (субота) - можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

(субота) - можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією; 13 грудня (неділя) - можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

(неділя) - можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією; 14 грудня (понеділок) - дозволена гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби;

(понеділок) - дозволена гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби; 15 грудня (вівторок) - риба, морепродукти, гаряча їжа з олією;

(вівторок) - риба, морепродукти, гаряча їжа з олією; 16 грудня (середа) - сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи);

(середа) - сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи); 17 грудня (четвер) - риба і морепродукти, гаряча їжа з олією;

(четвер) - риба і морепродукти, гаряча їжа з олією; 18 грудня (п'ятниця) - сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи);

(п'ятниця) - сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи); 19 грудня (субота) - День святого Миколая, дозволяється їсти рибу, гарячу їжу з олією, випити трохи вина;

(субота) - День святого Миколая, дозволяється їсти рибу, гарячу їжу з олією, випити трохи вина; 20 грудня (неділя) - можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

21 грудня (понеділок) - гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби;

(понеділок) - гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби; 22 грудня (вівторок) - гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби;

(вівторок) - гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби; 23 грудня (середа) - сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи);

(середа) - сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи); 24 грудня (четвер) - гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби;

(четвер) - гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби; 25 грудня (п'ятниця) - сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи);

(п'ятниця) - сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи); 26 грудня (субота) - можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

(субота) - можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією; 27 грудня (неділя) - можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

(неділя) - можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією; 28 грудня (понеділок) - гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби;

(понеділок) - гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби; 29 грудня (вівторок) - гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби;

(вівторок) - гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби; 30 грудня (середа) - сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи);

(середа) - сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи); 31 грудня (четвер) - гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби;

(четвер) - гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби; 1 січня (п'ятниця) - сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи);

(п'ятниця) - сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи); 2 січня (субота) - дозволяється гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби;

(субота) - дозволяється гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби; 3 січня (неділя) - дозволяється гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби;

(неділя) - дозволяється гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби; 4 січня (понеділок) - сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи);

(понеділок) - сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, мед, горіхи); 5 січня (вівторок) - дозволена гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані або варені овочі та гриби;

(вівторок) - дозволена гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані або варені овочі та гриби; 6 січня (середа) - Різдвяний святвечір, сухоїдіння: (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, мед, горіхи).

Правила Різдвяного посту: що можна й заборонено робити

Читайте такожВихідні на Новий рік у 2021 році: скільки відпочиватимуть українці у січніУпродовж 40-денного Різдвяного посту слід робити добро, утриматися від поганих думок, образ та спокус. Не злитися, не лихословити й не засуджувати, а також прощати своїх кривдників і каятися в гріхах. Перед початком посту бажано сповідатися.

Не вітаються в період посту святкування весіль та гучних днів народжень, а також вживання спиртних напоїв.

Також церква радить утриматися від подружньої близькості.

Метою Різдвяного посту є очищення себе покаянням, молитвою і постом, аби з чистим серцем, душею й тілом благоговійно зустріти народження Ісуса Христа. Гастрономічна складова є лише засобом для правильного духовного життя, що ґрунтується на молитві й таїнствах покаяння та причастя.

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Автор: Аліна Вишневська