На третій місяць осені припадають, зокрема, День української писемності і мови та День Гідності і Свободи.

Листопад – третій місяць осені й усе зовсім близько зима. Які свята цього місяця очікують на українців, розповість УНІАН.

Основні свята та дати листопада 2020

У листопаді буде чимало різних професійних свят. Уже в перший день місяця в Україні відзначають День працівника соціальної сфери.

Читайте такожВихідні у листопаді: коли та скільки відпочиватимуть українціТакож на початок листопада припадають свята – День інженерних військ і День ракетних військ тa артилерії України.

Традиційним для цього місяця є святкування Дня української писемності і мови. З нагоди цього свята проводяться різноманітні заходи, серед яких – написання всеукраїнського радіодиктанту. Долучитися до його написання може кожен українець, звіритися з правильним варіантом можна буде згодом самотужки, або ж надіслати свій диктант на адресу Українського радіо.

У другій половині місяця в Україні буде День Гідності і Свободи, а також День вшанування пам’яті жертв голодоморів.

Свята та пам’ятні дати у листопаді 2020

1 листопада - Міжнародний день вегана, День народження Європейського союзу (Дата заснування ЄС), День працівника соціальної сфери України

- Міжнародний день вегана, День народження Європейського союзу (Дата заснування ЄС), День працівника соціальної сфери України 3 листопада - День інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії України

- День інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії України 4 листопада - День залізничника України

- День залізничника України 6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів

- Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів 8 листопада - Всесвітній день містобудування (урбанізму), День виноградаря і винороба

- Всесвітній день містобудування (урбанізму), День виноградаря і винороба 9 листопада - День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва, День книги рекордів Гіннеса, а також Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

- День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва, День книги рекордів Гіннеса, а також Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму 10 листопада - Всесвітній день науки, Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день молоді (неофіційний)

- Всесвітній день науки, Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день молоді (неофіційний) 11 листопада - Всесвітній день шопінгу

12 листопада - Всесвітній День боротьби з пневмонією, Всесвітній день якості

- Всесвітній День боротьби з пневмонією, Всесвітній день якості 13 листопада - Міжнародний день сліпих

- Міжнародний день сліпих 14 листопада - День боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда

- День боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда 15 листопада - Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій, День працівників сільського господарства України

- Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій, День працівників сільського господарства України 16 листопада - Міжнародний день терпимості, Всесвітній день ґудзиків, а також День працівників радіо, телебачення та зв’язку України

- Міжнародний день терпимості, Всесвітній день ґудзиків, а також День працівників радіо, телебачення та зв’язку України 17 листопада - Міжнародний день студентів

- Міжнародний день студентів 18 листопада - День сержанта Збройних сил України, День народження Діда Мороза

- День сержанта Збройних сил України, День народження Діда Мороза 19 листопада - Міжнародний день чоловіків, Міжнародний день філософії, Міжнародний день відмови від паління, Всесвітній день туалету, День працівників гідрометеорологічної служби України

- Міжнародний день чоловіків, Міжнародний день філософії, Міжнародний день відмови від паління, Всесвітній день туалету, День працівників гідрометеорологічної служби України 20 листопада - Всесвітній день дитини

- Всесвітній день дитини 21 листопада - День Гідності та Свободи, День Десантно-штурмових військ Збройних сил України, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день вітань

- День Гідності та Свободи, День Десантно-штурмових військ Збройних сил України, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день вітань 24 листопада - День завоювання друзів

- День завоювання друзів 25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

- Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками 26 листопада - День подяки

- День подяки 27 листопада - Чорна п'ятниця

- Чорна п'ятниця 28 листопада - День пам'яті жертв голодоморів, початок Різдвяного посту

- День пам'яті жертв голодоморів, початок Різдвяного посту 30 листопада - Всесвітній день домашніх тварин, Міжнародний день захисту інформації

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Автор: Аліна Вишневська