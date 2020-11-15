Свята в листопаді 2020 року / фото ua.depositphotos.com

Листопад – третій місяць осені й усе зовсім близько зима. Які свята цього місяця очікують на українців, розповість УНІАН.

Основні свята та дати листопада 2020

У листопаді буде чимало різних професійних свят. Уже в перший день місяця в Україні відзначають День працівника соціальної сфери.

Читайте такожВихідні у листопаді: коли та скільки відпочиватимуть українціТакож на початок листопада припадають свята – День інженерних військ і День ракетних військ тa артилерії України.

Традиційним для цього місяця є святкування Дня української писемності і мови. З нагоди цього свята проводяться різноманітні заходи, серед яких – написання всеукраїнського радіодиктанту. Долучитися до його написання може кожен українець, звіритися з правильним варіантом можна буде згодом самотужки, або ж надіслати свій диктант на адресу Українського радіо.

У другій половині місяця в Україні буде День Гідності і Свободи, а також День вшанування пам’яті жертв голодоморів.

Свята та пам’ятні дати у листопаді 2020

  • 1 листопада - Міжнародний день вегана, День народження Європейського союзу (Дата заснування ЄС), День працівника соціальної сфери України
  • 3 листопада - День інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії України
  • 4 листопада - День залізничника України
  • 6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів
  • 8 листопада - Всесвітній день містобудування (урбанізму), День виноградаря і винороба
  • 9 листопада - День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва, День книги рекордів Гіннеса, а також Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму
  • 10 листопада - Всесвітній день науки, Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день молоді (неофіційний)
  • 11 листопада - Всесвітній день шопінгу
Святкові дати в листопаді 2020 / фото ua.depositphotos.com
  • 12 листопада - Всесвітній День боротьби з пневмонією, Всесвітній день якості
  • 13 листопада - Міжнародний день сліпих
  • 14 листопада - День боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда
  • 15 листопада - Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій, День працівників сільського господарства України
  • 16 листопада - Міжнародний день терпимості, Всесвітній день ґудзиків, а також День працівників радіо, телебачення та зв’язку України
  • 17 листопада - Міжнародний день студентів
  • 18 листопада - День сержанта Збройних сил України, День народження Діда Мороза
  • 19 листопада - Міжнародний день чоловіків, Міжнародний день філософії, Міжнародний день відмови від паління, Всесвітній день туалету, День працівників гідрометеорологічної служби України
  • 20 листопада - Всесвітній день дитини
  • 21 листопада - День Гідності та Свободи, День Десантно-штурмових військ Збройних сил України, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день вітань
  • 24 листопада - День завоювання друзів
  • 25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками
  • 26 листопада - День подяки
  • 27 листопада - Чорна п'ятниця
  • 28 листопада - День пам'яті жертв голодоморів, початок Різдвяного посту
  • 30 листопада - Всесвітній день домашніх тварин, Міжнародний день захисту інформації

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Автор: Аліна Вишневська