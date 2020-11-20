Наближаються найочікуваніші свята року - Новий рік і Різдво. У ці довгоочікувані дні панує атмосфера веселощів і відпочинку, і працювати зовсім не хочеться. Щоб спланувати свій відпочинок на новорічних вихідних, потрібно визначитися з офіційним списком неробочих днів в Україні.
Коли вихідні на Новий Рік
Перший вихідний на новорічні свята припаде на грудень - в Україні неробочим днем є католицьке Різдво 25 грудня в середу. З 2017 року офіційним вихідним є Різдво за григоріанським календарем.
Що стосується четверга 31 грудня, то цей день буде робочим. Однак робочий день буде скорочений на 1 годину. Наступного дня розпочнуться триденні вихідні: з п'ятниці, 1 січня, по неділю, 3 січня.
Різдво за юліанським календарем, яке відзначає Православна церква, також порадує нас додатковим вихідним. Неробочим днем буде четвер 7 січня. Середа 6 січня перед ним матиме скорочений на 1 годину робочий день.
Щоб продовжити вихідні, влада рекомендує роботодавцям перенести робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня. Таким чином у нас буде 4 вихідних поспіль: з 7 по 10 число, проте додатковий день доведеться відпрацювати.
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