25 грудня католики всього світу відзначають Різдво Христове.

Сьогодні, 25 січня, більша частина планети відзначає Різдво - чудове свято народження Ісуса Христа.

Насправді і католики, і православні відзначають Різдво 25 грудня. Однак католики і більшість протестантів церковне свято відзначають за сучасним григоріанським календарем, за яким ми також живемо. А в православ'ї Різдво відзначається за юліанським календарем, який вже давно не використовується для визначення дати і відрізняється від сучасного на 13 днів. Однак Церква Росії, України, Сербії та Грузії досі використовує старий календар для зустрічі свят.

Привітання з католицьким Різдвом

Хай звучить колядка в хаті,

Радість хай накриє вас.

Я з Різдвом вітаю щиро

В цей величний, славний час.

Миру вам, тепла лиш в душах,

Позитиву у житті,

Вихор щастя хай закружить

В неймовірнім віражі.

У зимове свято найсвітліший,

У день Христового Різдва,

У життя увійде нехай непомітно

Багато-багато чарівництва!

Все, що серце забажає —

Щастя, радості, любові,

Все нехай Ангел посилає,

Тільки загадаєш ти!

Різдвяний день промінням ясним,

Вітає вас, бажає щастя.

Щоб ваші мрії ангел слухав,

Оберігав і всі здійсняв.

Вашу сім’ю вітаю зі святом,

Діткам бажаю здоров’я багато.

Тато і ненька, щоб не хворіли,

В мирі і радості жили не тужили.

Вьюга песенку поет.

Рождество уж у ворот!

С яркими подарками,

Поздравлениями жаркими.

Волшебной ночью пожелаю

Успехов, радости, побед,

Осуществления желаний,

Здоровья, долгих-долгих лет.

Пусть будет жизнь благополучной,

Веселой, ладной и не скучной!

Пусть каждый день будет чудесным,

Светлым, чистым, интересным!

Привітання шлю з Різдвом

І бажаю миру в хаті,

Щоб були ви у сім’ї

І щасливі і багаті.

Хай прекрасне, світле свято

Шле добро, благословення,

Хай здійснять мрії ваші,

Не покине хай натхнення.

У ніч чудову цю Різдвяну

Бажаю радості, удачі всім.

І дім Ваш щастя хай не оминає,

Веселими хай будуть Ваші дні!

Хай мрії здійсняться водночас,

Любов в душі хай запалає.

Різдво — то ж час, коли дива

У долі наші ангел відпускає...

Зі святом Різдва Христового! Нехай в цей день відкриються ворота небес, і в ваш будинок прийде блага звістка. Нехай на душі стане світло, і на вас зійде Божа благодать і теплота. Нехай ваша дружна сім'я живе в достатку, і стіл ломиться від ласощів. Щоб ангели-хранителі берегли Вас, вашу сім'ю і близьких. Щоб друзі були поруч, і ви завжди відчували їх опору, підтримку і любов. Щоб колеги розуміли, і працювалося радісно, в атмосфері взаємної поваги і розуміння. У цей день від чистого серця бажаю вам душевного спокою і доброти. З Різдвом!

Від щирого серця вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю добра, щастя, радості і веселощів, нехай на вашому життєвому шляху ніколи не зустрічається смуток і будь-які неприємності. Будьте завжди щасливі і життєрадісні, творіть добро, яке обов'язково до вас повернеться в десятикратному розмірі!

З першою зіркою, з найсвітлішим святом, з радісною звісткою і невичерпною надією. З вірою і щастям, з добротою і дивом, з Різдвом Христовим! Бажаю миру в душі, гармонії у відносинах, здоров'я в тілі і тихого щастя в душі. У цей радісний день нехай з вами будуть найближчі люди, а сміх і душевні розмови не вичерпуються.

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Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю не підпускати до себе злість і сварки, бажаю з надією і радістю серця зустрічати кожен день! Нехай твоя зірка сяє яскраво, нехай життя радує тебе подарунками і добрими людьми. Бажаю здоров'я тобі і твоїй родині, бажаю любові, удачі і Божої милості!

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Автор: Катерина Пулатова