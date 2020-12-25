Сьогодні, 25 січня, більша частина планети відзначає Різдво - чудове свято народження Ісуса Христа.
Насправді і католики, і православні відзначають Різдво 25 грудня. Однак католики і більшість протестантів церковне свято відзначають за сучасним григоріанським календарем, за яким ми також живемо. А в православ'ї Різдво відзначається за юліанським календарем, який вже давно не використовується для визначення дати і відрізняється від сучасного на 13 днів. Однак Церква Росії, України, Сербії та Грузії досі використовує старий календар для зустрічі свят.
Привітання з католицьким Різдвом
Хай звучить колядка в хаті,
Радість хай накриє вас.
Я з Різдвом вітаю щиро
В цей величний, славний час.
Миру вам, тепла лиш в душах,
Позитиву у житті,
Вихор щастя хай закружить
В неймовірнім віражі.
У зимове свято найсвітліший,
У день Христового Різдва,
У життя увійде нехай непомітно
Багато-багато чарівництва!
Все, що серце забажає —
Щастя, радості, любові,
Все нехай Ангел посилає,
Тільки загадаєш ти!
Різдвяний день промінням ясним,
Вітає вас, бажає щастя.
Щоб ваші мрії ангел слухав,
Оберігав і всі здійсняв.
Вашу сім’ю вітаю зі святом,
Діткам бажаю здоров’я багато.
Тато і ненька, щоб не хворіли,
В мирі і радості жили не тужили.
Вьюга песенку поет.
Рождество уж у ворот!
С яркими подарками,
Поздравлениями жаркими.
Волшебной ночью пожелаю
Успехов, радости, побед,
Осуществления желаний,
Здоровья, долгих-долгих лет.
Пусть будет жизнь благополучной,
Веселой, ладной и не скучной!
Пусть каждый день будет чудесным,
Светлым, чистым, интересным!
Привітання шлю з Різдвом
І бажаю миру в хаті,
Щоб були ви у сім’ї
І щасливі і багаті.
Хай прекрасне, світле свято
Шле добро, благословення,
Хай здійснять мрії ваші,
Не покине хай натхнення.
У ніч чудову цю Різдвяну
Бажаю радості, удачі всім.
І дім Ваш щастя хай не оминає,
Веселими хай будуть Ваші дні!
Хай мрії здійсняться водночас,
Любов в душі хай запалає.
Різдво — то ж час, коли дива
У долі наші ангел відпускає...
Зі святом Різдва Христового! Нехай в цей день відкриються ворота небес, і в ваш будинок прийде блага звістка. Нехай на душі стане світло, і на вас зійде Божа благодать і теплота. Нехай ваша дружна сім'я живе в достатку, і стіл ломиться від ласощів. Щоб ангели-хранителі берегли Вас, вашу сім'ю і близьких. Щоб друзі були поруч, і ви завжди відчували їх опору, підтримку і любов. Щоб колеги розуміли, і працювалося радісно, в атмосфері взаємної поваги і розуміння. У цей день від чистого серця бажаю вам душевного спокою і доброти. З Різдвом!
Від щирого серця вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю добра, щастя, радості і веселощів, нехай на вашому життєвому шляху ніколи не зустрічається смуток і будь-які неприємності. Будьте завжди щасливі і життєрадісні, творіть добро, яке обов'язково до вас повернеться в десятикратному розмірі!
З першою зіркою, з найсвітлішим святом, з радісною звісткою і невичерпною надією. З вірою і щастям, з добротою і дивом, з Різдвом Христовим! Бажаю миру в душі, гармонії у відносинах, здоров'я в тілі і тихого щастя в душі. У цей радісний день нехай з вами будуть найближчі люди, а сміх і душевні розмови не вичерпуються.
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Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю не підпускати до себе злість і сварки, бажаю з надією і радістю серця зустрічати кожен день! Нехай твоя зірка сяє яскраво, нехай життя радує тебе подарунками і добрими людьми. Бажаю здоров'я тобі і твоїй родині, бажаю любові, удачі і Божої милості!
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